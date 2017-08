Le jardin du Cirque du Soleil

♦ La collection d’œuvres d’art du Cirque du Soleil — peintures, photographies et sculptures — a été initiée il y a 20 ans dans le but de soutenir le milieu de l’art et les jeunes créateurs. La collection, qui est en partie exposée dans ­l’immeuble occupé par les employés du cirque, favorise également un environnement de travail créatif.