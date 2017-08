Montréal-Nord: sommet Hoodstock en soutien aux migrants

MONTRÉAL | Des élus étaient présents samedi pour montrer leur appui aux communautés culturelles lors de la quatrième édition du sommet Hoodstock.

Le député de Québec Solidaire Amir Khadir, ainsi que Valérie Plante, chef de l’opposition officielle et candidate à la mairie de Montréal étaient sur place.

Samedi matin, le sommet a commencé par une conférence de Paul Déjean, militant des Droits de l'homme et écrivain haïtien, sur les migrants haïtiens.

Rappelons que le Québec fait face depuis quelques semaines à une vague sans précédent de migrants, en majorité haïtienne, qui traversent la frontière canadienne en provenance des États-Unis.

«Je pense qu’on a un devoir d’assistance aux réfugiés», a expliqué le solidaire Amir Khadir.

«Il faut se rappeler que comme n’importe quelle nation dans le monde, nous avons des responsabilités et il y a des gens, qui à juste titre, fuient une situation remplie d’insécurité, a-t-il ajouté. On sait qu’avec le personnage qui est à la tête des États-Unis, il n’y a rien qui peut être tenu pour acquis.»

De son côté, Valérie Plante de projet Montréal a dit souhaiter que «le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités.

Il faut absolument pouvoir accueillir ces nouveaux résidents-là et le plus rapidement possible, les entrer dans le système pour vérifier si on peut les garder au Canada et de quelle façon ça va se faire».

La question de la mauvaise influence sur les nouveaux arrivants a aussi été abordée.

Hoodstock, qui se tient à Montréal-Nord, était planifié avant même l’arrivée massive de migrants.