Mosaïque culturelle maritime à Saint-Jean-Port-Joli

La petite municipalité de Saint-Jean-Port-Joli fera résonner, à nouveau les chants de marin, avec une 19e édition qui mettra en vedette Kevin Parent, Le Vent du Nord, Danny Boudreau, et le président d’honneur Michel Faubert, qui rendront hommage au fleuve St-Laurent.

Du 16 au 20 août, sous la thématique D’un océan à l’autre, la Fête des chants de marins présentera un voyage musical pancanadien qui réunira des artistes du Québec, de la Gaspésie, des Îles-de-la-­Madeleine, du Nouveau-Brunswick, de Vancouver et une présence autochtone avec le duo Twin Flames.

La Fête des chants de marins, explique le porte-parole et président d’honneur Michel Faubert, est un mélange de fête, de culture maritime, de musique, de chants et de danse et d’histoires.

« Il y a le côté fête, tout le côté chanté et musique et il y a aussi l’histoire et les histoires qui tournent autour du fleuve. C’est comme une espèce de mosaïque sur tout ce qui a un rapport avec le monde maritime, que ce soit dans l’histoire, dans l’imaginaire, dans la fête », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

PHOTO D’ARCHIVES, AGENCE QMI

Michel Faubert aime l’idée que l’on retrouve, dans le cadre de cet ­événement, des gens qui viennent parler des fonds marins, de plongée, d’archéologie et des îles du Saint-Laurent. Des gens qui ont navigué sur le plan d’eau et qui viennent parler de leur amour pour le fleuve.

« C’est une façon d’honorer et de parler du Saint-Laurent qui nous est si cher et duquel il faut bien prendre soin », a-t-il ajouté, faisant remarquer que l’événement se déroule dans un endroit complètement magique, où ça sent le fleuve.

Contes et chansons

Michel Faubert présentera, le 19 août, au Musée de la mémoire vivante, une conférence contée et chantée intitulée Mers et montagnes.

« Je vais chanter des ­chansons que j’ai recueillies lors mes collectages. Des chansons anciennes qui sont venues par la tradition orale et qui parlent de la mer, de la grande traversée et du fleuve », a-t-il mentionné.

Un spectacle qu’il tourne ­occasionnellement, sous l’appellation Le chant du silence, mais qui s’intitulera Mers et montagnes.

Photo courtoisie

« Ça me permet de parler des gens que j’ai connus et qui m’ont ouvert leur livre aux trésors de chansons et de contes. Je fais ça souvent sans micro, je suis proche des gens et ça me permet de raconter plein d’anecdotes et de chanter a capella », a-t-il expliqué.

Le conteur et porte-parole explique que les artistes qui participent à La fête des chants de marins sélectionnent leur répertoire en choisissant des pièces qui ont un lieu avec le fleuve, la mer et la chose maritime.

On retrouvera aussi, parmi les autres propositions, Before the Mast, de St-Jean, au Nouveau-Brunswick, qui présentera des chants qui rythment les manœuvres sur les bateaux, et le spectacle de danse Méduse, qui mettra en vedette trois danseuses, au lever du jour, le 20 août, sur le bord du fleuve, sous la direction de la chorégraphe Chantal Caron.

La Fête des chants de marins se déroule du 16 au 20 août à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les détails sont en ligne à l’adresse chantsmarins.com.