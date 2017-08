Ondes de changements

Une vague de changements frappera le paysage ­radiophonique cet automne. Une vague si énorme qu’on pourrait même parler de tsunami. Vous n’êtes pas certain de pouvoir retrouver vos favoris au cours des prochaines semaines ? Vous voulez savoir quelles nouveautés risquent de faire parler ? Pour vous aider à trouver vos repères, nous avons dressé un portrait des principales modifications au menu des huit stations francophones les plus populaires du grand Montréal.

98,5 fm

Printemps 2017 : 22,2 %

22,2 % Automne 2016 : 19,5 %

Tous les yeux – et les oreilles – seront tournés vers Bernard Drainville cet automne. L’ex-journaliste de Radio-Canada, l’ex-député du Parti ­québécois et l’ex-complice d’Éric Duhaime au FM93 à Québec succède effectivement à Benoit Dutrizac en après-midi au 98,5 FM. On parle de grosses chaussures à remplir puisque le Franc-Tireur dominait son créneau la saison dernière. Dès lundi, il ­commencera à ­piloter Drainville pm, une émission ­d’affaires ­publiques qui offrira notamment aux ­auditeurs une ligne ouverte sur l’actualité. La nouvelle recrue du 98,5 FM doit ressentir passablement de pression, puisque toutes les autres têtes d’affiche de l’antenne dominent leurs créneaux en journée. Parlant de Paul Arcand (Puisqu’il faut se lever), Isabelle Maréchal (Isabelle) et Paul Houde (Le Québec maintenant), ils retrouveront leur micro graduellement d’ici le 28 août.

Rythme FM

Printemps 2017 : 14,5 %

14,5 % Automne 2016 : 18 %

Bien qu’elle domine largement du côté des ­stations musicales, Rythme FM a ­également ­procédé à plusieurs changements. Le matin, exit Jean-François Baril et ­Annie-Soleil ­Proteau. Dès lundi, les journées ­débuteront avec Marie-Ève Janvier, ­Philippe Pépin, Valérie Lebœuf et ­Stéphane Bellavance, le seul à conserver son micro. Le quatuor tiendra les rênes de Bonjour Montréal, une émission qu’on qualifie de « musicale, positive et informative ». La station a également revu ses duos : Mitsou fera équipe avec Jean-Philippe Dion à l’heure du lunch et Sébastien Benoît rejoindra Marie-Soleil Michon à 16 h. Ces deux derniers compteront sur Véronique Cloutier et Ricardo Larrivée comme collaborateurs.

ICI Première

Printemps 2017 : 14,5 %

14,5 % Automne 2016 : 12, 6 %

ICI Première tentera de poursuivre sa montée en flèche en gardant sa grille presque intacte. Alain Gravel reprendra les rênes de Gravel le matin dès lundi. Même chose pour Annie Desrochers au 15-18. ­Catherine Perrin (Médium large), Michel C. Auger (Midi info) et Marie-Louise Arsenault (Plus on est de fous, plus on lit !) effectueront leurs retours au cours des semaines suivantes. Ailleurs, La route des 20 avec Patrick Masbourian ­occupera un nouveau créneau. Une fois par mois, La soirée est (encore) jeune sera ­enregistrée dans une salle plus grande que Chez Roger, ce qui ­devrait satisfaire les auditeurs du Fab Four qui n’arrivaient jamais à rafler des ­laissez-passer pour faire partie du public en délire. Enfin, un nouveau ­journaliste pilotera Les ­années lumière, le ­célèbre magazine ­scientifique du dimanche, délaissé au printemps par Yanick Villedieu, nouvellement retraité.

CKOI

Printemps 2017 : 10 %

10 % Automne 2016 : 9,2 %

Changement majeur à CKOI : à ­compter du 28 août, Peter MacLeod animera Le clan MacLeod, la nouvelle émission du retour avec Valérie Roberts et Patrick Marsolais. Chaque jour, un coanimateur invité viendra transformer le trio en quatuor. Ce rôle sera assuré tour à tour par Pier-Luc Funk, Korine Côté, Marie-Lyne Joncas et Pierre-Yves Lord. Ce dernier continuera de sévir les week-ends aux commandes de Radio PY. Quant aux autres grosses pointures du poste, elles reprendront du service le 21 août. On parle entre autres de Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge et Patrice Bélanger, qui entameront une nouvelle saison de Debout les comiques. Autres modifications la fin de semaine : l’ex-Académicien Bryan Audet et Pierre Pagé réveilleront les ­auditeurs, tandis que Francisco Randez sera responsable des fins de journée.

Rouge

Printemps 2017 : 7,3 %

7,3 % Automne 2016 : 9,1 %

Beaucoup de bruit a été fait ­entourant la transformation de Rouge. Dès lundi, la station proposera une grille complètement revampée (ou presque) articulée autour d’Éric Salvail. Après deux saisons à Énergie, l’animateur vedette déménage ses Fantastiques à Rouge. L’émission, qui occupera le même créneau qu’avant, celui de 16 h à 18 h, accueillera également deux nouveaux collaborateurs : Dominic Paquet et Étienne Boulay. Par ailleurs, Dominic Arpin er Mélanie Maynard piloteront le rendez-vous matinal, On est tous debout, tandis que Patrick Langlois (Décompte iHeartRadio), Benoit Gagnon (Ben le week-end) et Julie Boulanger (Rouge au travail) rempliront d’autres cases horaires. Les seuls épargnés du grand ménage ? Éric Nolin (Le choix de Montréal), Patricia Paquin (Flash – Le tapis rouge) et Pierre-Marc Babin (Le top 6 à 6 Rouge), qui reprendront tous trois du service au cours des prochaines semaines.

Énergie

Printemps 2017 : 6,1 %

6,1 % Automne 2016 : 5,7 %

Énergie tentera de rattraper CKOI, son éternelle rivale, en misant sur José Gaudet, Richard Turcotte et l’ex-chroniqueuse culturelle à Salut, bonjour, Marie-Christine Proulx. Dès lundi, le trio animera Ça rentre au poste, la nouvelle émission du retour. Et puisque Mélanie Maynard et Dominic Arpin ont suivi Éric Salvail à Rouge, Jonathan Roberge s’occupera de réveiller les auditeurs chaque jour dans Le Boost, un rendez-vous matinal qu’il pilotera en compagnie de deux personnalités dont l’identité demeure secrète. Quant aux midis, ils seront la responsabilité de Mike Gauthier. Après être devenue maman d’un petit garçon au printemps, Claudine ­Prévost reprendra le collier en s’emparant des ondes les avant-midis et après-midis.

ICI Musique

Printemps 2017 : 2,2 %

2,2 % Automne 2016 : 2,4 %

On observe un jeu de chaise musicale à ICI Musique. Plusieurs ­animateurs de ­l’antenne radio-­canadienne changent de case horaire, à commencer par Marie-Christine Trottier, qui prend la relève de Mario F. Paquet du lundi au jeudi à 20 h en pilotant un nouveau ­rendez-vous intitulé Toute une musique. C’est Myriam Fehmiui qui ­s’emparera du ­créneau matinal en semaine de 7 h à 8 h 30. Après avoir succédé à Rebecca Makonnen au printemps, Catherine Pogonat continuera d’animer L’effet Pogonat les matinées en semaine. La case horaire du samedi midi qu’elle laisse ainsi vacante sera confiée à une nouvelle animatrice. Même chose pour celles de François Gagnon, qui prend sa retraite après plus de 30 ans de loyaux services. Ces changements se déploieront à compter du 21 août.

91,9 Sports

Printemps 2017 : 2 %

2 % Automne 2016 : 1,4 %

Le 91,9 Sports tentera de poursuivre sa percée du marché montréalais ­(particulièrement auprès des hommes) en ­continuant de miser Jean-Charles Lajoie, Michel Langevin, Enrico Ciccone et Gilbert Delorme. Parmi les nouveautés, citons Laraque et ­Gonzalez, 1ère période, durant laquelle Georges Laraque et Stéphane ­Gonzalez commenteront l’actualité sportive en ­semaine de midi à 13 h, en guise d’apéro à leur autre émission quotidienne en après-­midi. En ­soirée, Charles-André Marchand pilotera Sports Extra de 19 h 30 à 23 h. Cette grille entrera en vigueur le 28 août. Enfin, le 98,5 FM a beau être le diffuseur officiel des trois grandes équipes professionnelles de Montréal (Canadien, Alouettes, Impact), le 91,9 Sports présentera quand même des ­événements sportifs en direct. L’antenne offrira tous les matchs du Rocket de Laval, quelques parties de l’Armada de Blainville Boisbriand et tous les galas de boxe du Groupe Gym.

