La semaine dernière, je vous faisais visiter Compiègne, là où la Grande Guerre a pris fin. Cette semaine, je vous présente Reims, que je visitais en avril dernier pour la troisième fois. C’est là que pendant des siècles, les rois de France se faisaient couronner. C’est aussi là qu’en mai 1945, dans une humble école qui servait de quartier général aux ­commandants en chef des armées alliées, Eisenhower, que les armes de la Deuxième Guerre mondiale se sont tues.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Il existe maintenant un musée quelque peu désuet dans cette école, le Collège moderne et technique de Reims. J’y suis allé en 1991. Et cette année, il m’a paru identique ! Comme si aucun changement n’y avait été apporté. Et déjà en 1991, il faisait vieillot. Cela dit, voilà un lieu où se retremper dans l’ambiance des ­années 1940 où les nuits étaient longues et enfumées par les cigarettes.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Parmi les signataires de la reddition allemande, il y avait un représentant de la France libre. On donne souvent le 8 mai comme date de la reddition puisque c’est le jour où celle-ci fut officiellement annoncée dans toutes les capitales alliées, à 15 heures précises ; mais c’est la veille, le 7, en pleine nuit, qu’on l’avait signée.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Quant à la cathédrale de Reims, elle est plus ancienne que Notre-Dame-de-Paris. Cette merveille ­architecturale fait honneur au Moyen âge. Elle fait la fierté de la ville... et même du monde ! C’est un joyau du patrimoine humain. La seule raison pour laquelle le nom de Notre-Dame est plus familier, c’est sa location : à Paris, ville la plus touristique du monde. Reims, à deux heures de là au Nord-Est, est moins visité ; or, la cathédrale y est plus belle et ­impressionnante encore ! Pas ­étonnant que les rois de France en aient fait leur lieu de sacre ­traditionnel. Parmi les têtes ­couronnées ici, il y a celle de ­François 1er qui régnait lorsque Jacques ­Cartier a planté sa croix à Gaspé.