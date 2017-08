Un «Merci» serait apprécié

Bien sûr que non, et je ne les blâme pas, je ferais exactement la même chose...

Ce statut leur permettait de vivre et de travailler légalement — et temporairement — aux États-Unis.

Retourner vivre en Haïti, le pays le plus pauvre de la planète, après avoir goûté au confort nord-américain pendant sept ans ? « Non merci ! », ont répondu ces réfugiés haïtiens.

Je ne veux pas paraître sans-cœur, mais vous traversez illégalement notre frontière, vous demandez un statut qui vous sera fort probablement refusé, on transforme le Stade en refuge, on vous ouvre les bras, on vous donne du bien-être social, le maire de Montréal vous accueille chaleureusement, l’armée et la Croix-Rouge se mobilisent, les douaniers sont débordés et travaillent comme des fous pour gérer cette « crise » que vous avez provoquée...