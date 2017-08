[VIDÉO] Under Pressure 22 : le Graff et le Hip Hop envahissent Sainte-Catherine

Le 12 et le 13 août, rendez-vous sur Ste-Catherine entre St-Laurent et de l’Hôtel-de-Ville pour participer à Under Pressure, la grande célébration du street art et de la culture urbaine.

Au menu de la 22e édition du festival à but non lucratif : graffiti, Hip Hop, musique live, danse, DJ, skateboard et même des ateliers créatifs pour enfants.

Fondé en 1996 par deux graffeurs montréalais (Seaz et Flow), le festival met de l’avant des street artistes, ainsi que des artisans de la culture urbaine d’ici et d’ailleurs.

Autour de la création de murales, des DJ, danseurs, skaters et rappeurs se greffent à l’évènement afin de retrouver l’ambiance des block parties qui ont donné naissance au Hip Hop.

Les festivités se mettaient en branle avec la soirée «Beaux dégâts». Nous sommes allés faire un tour pour donner un avant-goût de ce qui vous attend sur le site extérieur ce weekend.

Pour plus d’infos, visitez le site web du festival Under Pressure 2017.