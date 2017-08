Collision entre une moto et une camionnette dans les Laurentides: deux morts

GORE – Une violente collision impliquant une motocyclette et une camionnette a fait deux morts dimanche sur la route 329 à Gore, dans les Laurentides.

Les victimes sont Gary Fiset, 64 ans, de Sainte-Thérèse, et Christiane Côté, 60 ans, de Sainte-Thérèse également.

Selon les informations préliminaires obtenues par la Sûreté du Québec, le conducteur de la motocyclette aurait foncé de plein fouet dans l’arrière d’une camionnette qui s’était immobilisée sur la route en attendant de pouvoir tourner à gauche sur la rue Rosemount.

L’accident est survenu peu après 13 h 30.

Le motocycliste a subi d’importantes blessures auxquelles il n’a pas survécu. Sa passagère a également subi des blessures et elle n’a pas survécu non plus.

Le conducteur de la camionnette, pour sa part, s’est tiré indemne de l’accident.

Des enquêteurs de la SQ ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de déterminer pourquoi le motocycliste n’a pas été en mesure de s’immobiliser avant de percuter la camionnette.