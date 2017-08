Des châteaux de sable sur 2 km aux Îles-de-la-Madeleine

La 31e édition du Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine a couronné des bâtisseurs des Laurentides qui ont érigé une énorme structure d’environ 8 pi de haut.

Mike Beaupré et Rachel Rocheleau, de Saint-Hippolyte, participent depuis une dizaine d’années à ce plus important concours amateur de châteaux de sable au monde. Ils ont passé toute la journée de samedi à sculpter un immense château avec deux tours et des têtes d’animaux mythiques.

Photo Vanessa Loignon

« C’est une passion et un passe-temps, pour nous. On a découvert ça lors d’une visite aux Îles et, depuis, on n’a jamais cessé de faire des sculptures en sable. On participe à quelques événements par été », a dit Mme Rocheleau. Leur équipe a d’ailleurs raflé le prix Coup de cœur du public et la première position dans la catégorie adulte-compétition.

10 000 visiteurs

Le Concours de châteaux de sable est l’événement emblématique des Îles-de-la-Madeleine. Cette année, pas moins de 400 bâtisseurs y ont participé et 10 000 visiteurs y ont assisté, alors que les Îles-de-la-Madeleine comptent 12 000 habitants. « Ç’a été un succès total encore une fois cette année. Contrairement à d’autres concours dans le monde, ici, les participants n’ont pas le droit d’utiliser des produits comme de l’huile ou de la colle, qui aident à faire tenir les structures », a dit la coordonnatrice de l’événement, Brigitte Boudreau.

Photo Vanessa Loignon

Selon Mike Beaupré, le truc pour avoir une belle sculpture qui ne s’effondrera pas est d’avoir plus d’eau que de sable et de bien compacter le sable.

La pluie et le vent qui ont sévi aux Îles samedi soir ont cependant eu raison de quelques-unes des sculptures éparpillées sur deux kilomètres de plage.

« Ce sont des constructions bien éphémères. Quand on est chanceux, elles demeurent intactes quelques jours », raconte Mme Boudreau.