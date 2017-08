Jeune fille éjectée d’un manège: la procédure a été respectée, assure le propriétaire

Le propriétaire du manège duquel une jeune fille de 12 ans a été éjectée samedi à Lac-Mégantic assure que toutes les procédures ont été respectées et s’explique mal comment l’accident a pu survenir.

«Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités», estime Mario Larivière, propriétaire de Fun Show Amusement.

Le «Swinger», manège dans lequel a eu lieu l’accident, appartient à sa compagnie.

En après-midi, samedi, pendant l’événement Lac en fête, une jeune fille de 12 ans a été blessée après avoir été éjectée de son siège, alors que le manège était en marche.

Comment l’accident a-t-il pu survenir? La thèse du bris mécanique a déjà été écartée à la suite d'une inspection de la Régie du bâtiment, qui gère ce genre d’installation.

La jeune fille se serait-elle détachée pendant le tour de manège? L'employé a-t-il bien vérifié les ceintures avant de démarrer l’attraction?

«La procédure était faite de A à Z, assure Mario Larivière. C'est sûr que c'est l'enfant qui s'attache. Après ça, il y a une vérification. Elle ne peut pas avoir passé en dessous de la barre qui est là.»

Une confiance ébranlée

Des manèges d’une foire itinérante du même genre étaient installés dimanche après-midi, à Laval.

Avec l'événement de Lac-Mégantic et celui beaucoup plus sérieux survenu en Ohio il y a un peu plus de deux semaines où quelqu'un a perdu la vie, certains se posent des questions.

«On espère qu'ils prennent les précautions», lance un visiteur.

«J'ai confiance en eux autres, mais c'est pas quelque chose que je me sens 100 % confortable», dit un autre

«Ça n’a pas l'air super... entretenu, surtout dans une foire. J’espère que ça ne tombe pas sur moi», lâche un autre visiteur rencontré par TVA Nouvelles.

Mais la plupart des visiteurs restent confiants.

«J'ai toujours confiance que c'est bien organisé et c'est bien fait», déclare une visiteuse.