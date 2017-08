La subvention à Pages Jaunes remise en question

Les mauvais résultats financiers de Pages Jaunes remettent en question la subvention de 4,3 M$ de l’État québécois pour la transformation de l’entreprise.

Le bénéfice a littéralement fondu, passant de 11 M$ à 820 000 $ au cours du dernier trimestre, a annoncé l’entreprise la semaine dernière. Son nombre de clients a baissé de 3 %.

Rappelons qu’en mars 2016 Québec a offert une aide financière de 4,3 M$ à l’entreprise. Le premier ministre, Philippe Couillard, la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, et le maire de Montréal, Denis Coderre, s’étaient rendus aux bureaux de Pages Jaunes pour en faire l’annonce qui visait notamment à aider la compagnie à créer 350 emplois.

Professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa Gilles Levasseur s’interroge sur la pertinence de cette aide financière en argent public.

Il en appelle à la responsabilité sociale de la compagnie. « Quand on fait énormément de coupes dans les services publics, on s’attend à ce que les millions investis dans une entreprise vaillent vraiment la peine, et qu’on dise “merci’’ », a-t-il dit.

Emplois recherchés

Il estime donc que la firme Pages Jaunes aurait pu être plus reconnaissante envers l’État pour l’argent public reçu en pleine tempête. « À moins que je ne sache pas lire, je ne vois même pas la mention des 4,3­ millions $ de Québec dans le message aux actionnaires du rapport annuel de 2016 », a lancé M. Levasseur.

Selon lui, Pages Jaunes avait le devoir de remercier les contribuables.

Jointe par Le Journal, Pages Jaunes a promis que ces fonds publics allaient bientôt permettre la création de nouveaux emplois. « Il n’y a pas de doute que l’argent va servir à ça », s’est défendue Joëlle Langevin, première directrice aux communications de Pages Jaunes.

Selon elle, le plan de transformation numérique de l’entreprise est échelonné sur trois ans et les résultats apparaîtront sous peu. « Même si nous n’avons pas encore reçu de fonds pour ce volet, nous prévoyons embaucher 354 personnes. C’est même quatre de plus que ce qui a été demandé... », a-t-elle assuré.