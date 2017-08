On a testé la Nintendo 2DS XL pour vous!

J’adore les consoles portables. À l’école primaire, je ne quittais jamais la maison sans ma GameBoy Color et un jeu de Pokémon.

Les choses n’ont pas tant changé. Si on consulte les données, la console portable 3DS est une vraie vache à lait pour Nintendo avec plus de 60 millions de consoles vendues partout dans le monde depuis sa première génération.

Visiblement, le marché des consoles portables roule très bien, et les enfants comme les grands continuent à débourser pour s’amuser.

Nintendo a un peu suivi le modèle d’affaires du marché mobile avec ses consoles portables. Depuis sa sortie en 2011, la 3DS a vu plusieurs générations: 3DS, 3DS XL, 2DS, nouvelle 3DS, nouvelle 3DS XL. Ça fait un peu penser au iPhone 5, 5s, 6, 7, etc.

Et là, une toute nouvelle 2DS XL vient de débarquer sur le marché. Je me posais les mêmes questions que vous: pourquoi une autre console? Qu’est-ce qu’il y a de nouveau? La réponse: il n’y a pas tant de nouveautés, mais les petits changements font de la 2DS XL la meilleure de sa série. Oui, j’ose dire ça!

PÈSE SUR START

Le nouveau

Un nom comme 2DS XL, c’est difficile à retenir, surtout si l’on ne suit pas les nouveautés et générations. Ce que vous devez vraiment retenir: on dit bye bye au 3D (qui est, soyons honnête, totalement inutile) et les hauts parleurs sont maintenant au bas de l’appareil.

Le stylet, lui, est devenu tout petit. Comme un crayon de mini-putt. C'est étrange.

La console pèse 260 g et a un écran aussi gros que la 3DS XL, mais avec le poids d’une simple 2DS. On regroupe donc tout ce qui est de mieux des générations précédentes, et ça donne la 2DS XL.

Le confort

Courtoisie

L’ergonomie de la console dépend de votre position, évidemment, mais aussi du jeu auquel vous jouez.

Je vais être totalement transparente avec vous: j’ai eu mal au poignet la première journée durant mon test. Je me disais que c’était impossible d’être si inconfortable avec une console pourtant conçu POUR le confort. J’ai lu d’autres critiques et c’était unanime: quel confort! Je ne comprenais pas.

Je jouais à Pikmin, qui demande d’utiliser le stylet pour faire avancer chaque écran. Tap, tap, tap. Pour attaquer aussi. Tap, tap, tap. Pas facile de tenir la console d’une main et le sylet de l’autre, sans accoter la console sur son ventre. J’ai donc décidé de tout simplement changer de jeu et, j’ai enfin compris! Le jeu abusait un peu trop du stylet, et ça m'agaçait.

C’est en jouant à Pokémon Ruby que j’ai vu à quel point la petite console était confortable. Le stylet est utilisé, mais pas trop.

La console n’a jamais glissé de mes petites mains maladroites; elle restait bien en place. Après de longues sessions de jeu, mes bras n’étaient pas fatigués car la console est bien plus légère que la 3DS XL. Changement intéressant aussi: le bouton pour ajuster le volume est un peu plus «collant», il est donc difficile de l’accrocher par accident.

J’achète, ou pas?

Avant d’acheter la console, il faut toujours consulter la liste de jeux disponibles. La 2DS XL peut jouer tous les titres 3DS (sans le 3D, évidemment), et la plupart des jeux DS. Il y a beaucoup de choix, mais il encore faut-il que ce soit les types de jeux que vous aimez.

Votre budget consacré à l’achat de console pourra également vous aider à décider. Préférez-vous la Nintendo Switch? Si vous devez choisir entre les deux, il faut se rappeler que la Switch est plus coûteuse, plus difficile à trouver en magasin et offre moins de jeux. Toutefois, elle peut être installée dans votre salon ou jouée exactement comme la 2DS XL, dans l’autobus par exemple. Aussi, de grands jeux sont prévus pour la Switch.

Devriez-vous l’acheter si vous avez une 3DS XL? Probablement pas. Mais si vous n’avez jamais touché à la série, la 2DS XL est un excellent choix. Les enfants vont adorer, et votre trajet vers le boulot dans le métro sera bien plus divertissant.

Le bon

On retrouve la qualité de la 3DS XL

Beau design

Facile à transporter

Légère

Le moins bon

Le stylet est trop petit, on dirait un crayon de mini-putt!

Peu de nouveautés

Hauts parleurs au bas de la console, faciles à étouffer selon notre position.

À moins d’être vraiment accro au 3D, la 2DS XL est une magnifique version de sa série. Les changements sont surtout esthétiques, il faut le dire, mais c’est vrai qu’elle est belle comme tout! Si vous n’avez jamais essayé un console DS, celle-ci est la bonne.