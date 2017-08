Succès de foule aux Fêtes de la Nouvelle-France

Les organisateurs des Fêtes de la Nouvelle-France dressent un bilan plus que positif de la 21e édition qui s’est terminée dimanche et qui a été marquée par le retour de l’événement sur son site original et par un volet 100 % colons complètement déjanté.

La directrice générale de l’événement l’admet d’emblée, elle et son équipe étaient ravies de revenir à la Place de Paris.

Les organisateurs sont également tombés sous le charme du nouveau site à la Place des Canotiers. En fait, si les activités et les spectacles assurent le succès de l’événement, le décor enchanteur aura aussi eu un rôle à jouer cette année, assure Mélanie Raymond.

« C’était vraiment magnifique. On voyait des photos circuler sur le web avec le Château d’un côté, le fleuve et les bateaux de croisière de l’autre, c’était un panorama parfait. »

Encore un déménagement

Le retour définitif à cet endroit sera toutefois impossible en raison de l’installation du marché public satellite à la Place de Paris l’an prochain. Le comité organisateur n’a toutefois pas l’intention de retourner au centre-ville; il a déjà fait de la prospection ailleurs dans vieille ville.

« C’est le casse-tête auquel on fait face, mais nous sommes déjà en mode solution. Le souhait est de demeurer dans ce secteur-ci en raison du va-et-vient, mais surtout parce que “l’investissement décor” est minime. Nous sommes vraiment à l’endroit où tout a commencé et il n’y a rien à masquer dans le décor ici. Tout fait déjà très Nouvelle-France », explique la directrice générale.

Succès de 100 % Colons

Du côté de la programmation, le volet 100 % colons présenté par Marto Napoli a encore une fois fait fureur. Que ce soit le lancer du poulet, le défi de l’aiguille dans la botte de foin ou la course de brouettes, le public était au rendez-vous et surtout bien motivé à faire lever la fête.

Ajouté à la programmation l’an dernier, ce volet sera assurément de retour à l’avenir.

« Ça nous permet vraiment de démocratiser les Fêtes. Ce n’est plus juste se costumer ou assister à des conférences, on vit la Nouvelle-France et il y a des moyens de le faire de façon ludique et en famille », explique Mme Raymond, ajoutant que les spectacles de Cayouche et de Carotté ont également été des succès.