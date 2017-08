Un week-end émotif pour Michel Barrette

TROIS-RIVIÈRES | Quand il a voulu décrire son expérience au Grand Prix de Trois-Rivières, Michel Barrette, ému, a dû interrompre son intervention en conférence de presse.

« Mes deux fils m’ont fait passer par toute la gamme des émotions, a dit l’humoriste. J’ai vécu une fin de semaine de rêve. De voir Martin sur le podium, comme l’avait fait Nicolas plus tôt cette saison, ça m’a procuré de grandes sensations. »

Classé 18e lors de la deuxième course de la Coupe Nissan Micra dimanche, Barrette a raconté s’être retrouvé derrière la voiture pilotée par Martin.

« J’étais dans son pare-chocs, a-t-il dit. Je savais qu’il ignorait que c’était moi et je ne voulais pas que l’équipe le lui dise. Je souhaitais ne pas le déconcentrer. Imaginez la scène, on a franchi la célèbre porte Duplessis l’un derrière l’autre. Quel moment magique. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. »

Martin s’est retrouvé sur le podium pour avoir été le meilleur pilote recrue de la course, lui qui a rallié l’arrivée au 16e rang. Nicolas, lui, a joué de malchance et a dû se contenter de la 22e position.

La deuxième course de Michel Barrette, il ne le cache pas, a été sa meilleure de la fin de semaine. Samedi, il avait rallié l’arrivée au 24e rang.

« Plus tu fais des tours, plus tu apprends à aborder chaque virage, a-t-il expliqué. J’étais aussi beaucoup plus calme. Je ne me battais pas contre la piste. »

Coupal s’est racheté

Au pied du podium la veille, Alexandre Coupal s’est racheté en remportant la course de dimanche, après avoir devancé son éternel rival Olivier Bédard et Valérie Limoges.

Dès le signal du départ, Coupal et Bédard, se sont engagés dans un duel animé, mais qui a malheureusement pris fin, dans l’ordre, sous le drapeau jaune en raison d’un accident.

« Je suis très heureux du résultat, a dit Coupal. On ne peut pas toujours être malchanceux. C’est le retour du balancier. »

Après avoir vécu des moments plus difficiles en début de saison, Bédard est maintenant installé en tête du championnat avec une récolte de 266 points après 8 des 12 étapes de la saison.

Si Coupal (261) conserve sa deuxième position, Kevin King (241), impliqué dans deux accrochages dmianche à Trois-Rivières, est rétrogradé de la première à la troisième place.