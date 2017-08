Une aventure hollywoodienne

Le Québécois Steve Galluccio, scénariste des films à succès Mambo Italiano et Funkytown, a eu la chance de côtoyer le gratin hollywoodien cet été en visitant le plateau de tournage de son prochain long-métrage, Little Italy, une comédie romantique mettant en vedette les stars américaines Emma Roberts, Hayden Christensen et Alyssa Milano.

« C’était vraiment impressionnant de voir cela, a raconté au Journal Steve Galluccio à propos de sa visite sur le plateau de tournage de Little Italy, à Toronto, en juin dernier.

« En voyant le réalisateur du film, Donald Petrie, travailler avec des vedettes comme Emma Roberts, Hayden Christensen, Danny Aiello et Alyssa Milano, j’ai tout de suite senti que mon scénario était entre bonnes mains.

Photo Jocelyn Malette

« C’était très hollywoodien comme plateau de tournage. Il y avait même des paparazzis qui tournaient autour des stars. Petrie est un réalisateur de renom à Hollywood qui a travaillé avec de grandes stars comme Julia Roberts et Sandra Bullock dans des films comme Miss Congeniality et Mystic Pizza. C’était d’ailleurs un beau clin d’œil de le voir travailler avec Emma Roberts, qui est la nièce de Julia Roberts. Il avait dirigé Julia quand elle avait le même âge qu’Emma. »

Petite Italie

Steve Galluccio a coécrit le scénario de Little Italy avec le Torontois Vinay Virmany, qui est aussi le producteur du film : « C’est Vinay qui m’a contacté par Twitter il y a quelques années pour me parler de ce scénario, explique Galluccio. Il m’a dit qu’il avait pensé à moi parce qu’il avait aimé Mambo Italiano. Il avait un synopsis et il voulait que j’écrive le scénario à partir de son idée. J’ai écrit les premières versions du scénario et on a ensuite travaillé ensemble pour la version finale. Il y a évidemment des liens avec Mambo Italiano, parce que l’histoire se déroule dans le quartier italien d’une grande ville nord-américaine. »

Little Italy raconte une histoire d’amour entre deux jeunes (Emma Roberts et Hayden Christensen) issus de familles italiennes ennemies. « C’est une comédie romantique très hollywoodienne dans sa structure et son ton. Le réalisateur Donald Petrie est un spécialiste de ce genre de films, et ça paraît. »

Le film devrait prendre l’affiche en 2018. D’ici là, Steve Galluccio proposera cet automne sa nouvelle pièce, Les secrets de la Petite Italie, qui sera à l’affiche au Théâtre Jean Duceppe de la fin octobre au début décembre.