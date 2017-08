Alexander Zverev défait Roger Federer en finale de la Coupe Rogers de Montréal

Alexander Zverev a privé Roger Federer d’un premier titre en sol montréalais, dimanche après-midi, au Stade Uniprix, en s’imposant en deux manches de 6-3 et 6-4 en finale de la Coupe Rogers.

«Gagner un Masters 1000 est quelque chose de vraiment spécial. De le faire en finale contre Roger, c’est incroyable. Il a toujours été une de mes idoles. Je suis super content présentement», a raconté le quatrième favori en entrevue à TVA Sports.

Il s’agit d’un cinquième titre cette saison pour l’Allemand de 20 ans et d’un deuxième consécutif après sa victoire du weekend dernier à l’Omnium Citi de Washington. Plus tôt cette saison, Zverev avait également remporté les tournois de Montpellier, Munich et Rome.

Il s’agit également d’une douce revanche pour le huitième joueur mondial face à Federer, qui l’avait vaincu à leur dernier duel, en juin dernier, en finale du tournoi de Halle. Avec cette victoire, il inflige également une première défaite à Federer en 17 matchs.

«Je suis content pour toi, a lancé Federer à son jeune adversaire dans son discours d’après-match. Félicitation pour cette année de rêve. Et peut-être qu’un jour tu pourras me dire ce que ça fait de gagner à Montréal.»

Un Federer diminué

Sans rien enlever au brio de Zverer, qui a livré des performances éblouissantes ces derniers jours à Montréal, Federer a été ennuyé par des problèmes de dos tout au long de la rencontre.

Le Suisse de 36 ans, troisième joueur mondial et deuxième favori, peinait dans ses déplacements et n’avait pas son aisance habituelle en fond de terrain.

Il n’a réussi que six coups gagnants contre 14 pour son adversaire. Au service, il a réalisé deux as et obtenu un faible taux de 51 % en première balle. De son côté, Zverev a enregistré six as et 69 % de réussite en première balle. La rencontre n’a duré que 68 minutes.

Alors qu’il en était à sa première présence depuis 2011 à Montréal, Federer tentait de mettre la main sur un troisième titre de la Coupe Rogers après ses triomphes en 2004 et 2006 à Toronto. Sa dernière finale à Montréal remontait à 2007. Il s’était alors incliné devant le Serbe Novak Djokovic.

Federer compte 93 titres en carrière, dont 26 en Masters 1000 et 19 en Grand Chelem. Cette saison, il a remporté cinq titres, dont ceux de Wimbledon et des Internationaux d’Australie.