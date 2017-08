10 adresses gourmandes qui valent le détour dans le Village

La 11e édition de Fierté Montréal bat présentement son plein et pour l’occasion, de nombreuses célébrations ont lieu dans le Village pour mettre en couleur la communauté LGBT.

On pense rarement à (re)découvrir les environs de la rue Sainte-Catherine puisqu'on met moins en valeur cette partie de la ville et pourtant, de très bonnes adresses méritent de faire parler d’elles.

Tant qu’à aller fêter dans les prochains jours où trônait le Red Light, arrêtez-vous à l’une de ces adresses gourmandes. Vous ne le regretterez pas!



Kamehameha

Une publication partagée par Kamehameha Snack-Bar (@kamemtl) le 2 Août 2017 à 6h56 PDT

Récemment ouvert, Kamehameha est de loin l’un des plus mignons endroits du Village, aux allures très "Wes Anderson". On s’y arrête pour un de leurs délicieux bols Poké ou un cornet de crème glacée taiyaki (en forme de poisson).

1190 rue Sainte-Catherine Est

Kitchenette

Une publication partagée par 🍴Kitchenette Montreal 🔪 (@kitchenette_montreal) le 10 Mai 2017 à 9h07 PDT

Chic restaurant situé sur le boulevard René-Lévesque reconnu pour son service impeccable et ses plats du Sud, comme leurs poissons de pêche durable. Si vous cherchez un endroit où impressionner votre «date », celui-ci devrait être en haut de votre liste.

1353 boulevard René-Lévesque Est

Comptoir 21

Une publication partagée par Comptoir21 Fish N' Chips (@comptoir21) le 24 Févr. 2017 à 11h27 PST

Au Comptoir 21, on vous sert un Fish n’ Chips croustillant, brillamment préparé devant vous. La sauce tartare y est tout simplement renversante, n’oubliez pas de l’essayer!

1117 rue Sainte-Catherine Est

Agrikol

Une publication partagée par Agrikol 1844 Rue Amherst MTL (@agrikol_mtl) le 7 Oct. 2016 à 15h14 PDT

Déclaré comme l’un des plus beaux restaurants du monde (ce n’est pas rien), Agrikol se spécialise dans les plats du Sud, plus précisément dans la cuisine caribéenne. Un petit goût de vacances quand le soleil se cache.

1844 rue Amherst

Café Saigon

Une publication partagée par Isabel Lima (@miss.lima_official) le 3 Mars 2017 à 16h45 PST

En plus d’être un apportez votre vin, le café Saigon vous accueille dans une ambiance chaleureuse comme si vous étiez chez vous. Prenez soin de goûter à leurs crevettes croustillantes et leur délicieuse sauce aux arachides.

1280 rue Saint-André

Station Ho.St

Une publication partagée par elissaaa (@elll.issa) le 11 Févr. 2017 à 18h19 PST

Si vous voulez faire changement des classiques marques de bières qu’on voit un peu partout, direction Station Ho.St. Vous aurez droit à une grande sélection de bières de microbrasseries et un menu pub plus que satisfaisant pour accompagner tout ça. Vous pouvez également vous y arrêter pour bruncher.

1494 rue Ontario

Bar Renard

Une publication partagée par RENARD - Bar de quartier (@bar.renard) le 3 Nov. 2016 à 16h38 PDT

Ouvert depuis quelques mois seulement, l’ambiance cozy, chic et moderne du bar Renard saura sans aucun doute vous charmer. Une réelle bouffée d’air frais dans le Village. Prenez soin d’essayer leurs cocktails savamment préparés!

1272 rue Sainte-Catherine Est

Arte & Farina

Une publication partagée par Arte & Farina (@artefarina) le 10 Août 2017 à 7h41 PDT

Pas facile de trouver une boulangerie à laquelle on revient sans cesse. Avec Arte & Farina on ne se trompe pas. En plus d’être une boulangerie se spécialisant dans les produits italiens, vous raffolerez de leurs focaccias qui sont à tomber par terre.

1256 rue Ontario Est

La graine brûlée

Une publication partagée par La graine brûlée (@lagrainebrulee) le 10 Juin 2017 à 11h52 PDT

Reconnu pour son nom plutôt comique, le café La graine brûlée offre aussi des produits artisanaux faits au Québec dans un décor funky et audacieux. Arrêtez-vous pour un bon café et admirez la déco!

921 rue Sainte-Catherine Est

Café Sfouf

Une publication partagée par tessa (@tessa_clairee) le 6 Août 2017 à 9h32 PDT

Le café étudiant par excellence ou pour prendre une petite pause de la vie! Vous serez sous le charme de leur personnel accueillant qui a le tour pour préparer de délicieux cafés. Pas le choix de publier une photo Instagram lors de votre prochaine visite!

1250 rue Ontario Est