7 nouveautés à découvrir en Outaouais

À une ou deux heures de route de Montréal, la belle région de l’Outaouais, avec les villes de Gatineau, Aylmer ou Montebello, se réjouit d’offrir à ses visiteurs quelques nouveautés cet été. Et pas n’importe lesquelles, avec les festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération.

1. Les Chemins d’eau

L’Outaouais s’est doté à la fin juin de sa première route touristique, baptisée les Chemins d’eau. Les visiteurs pourront ainsi se laisser guider par ces panneaux bleus que l’on retrouve ailleurs au Québec, comme sur la route des Navigateurs ou la route des Baleines. Ici, pas de logo de baleine, mais un canotier. Depuis toujours, la rivière des Outaouais a façonné l’histoire de la région. Que ce soient les Premières Nations, les draveurs ou les vacanciers américains à la fin du 19e siècle, tous ont utilisé cette voie d’eau pour des raisons variées. Du parc des Chutes Coulonge au Musée de l’Auberge Symmes, à Aylmer, en passant par le parc Jacques-Cartier à Gatineau, ce sont en tout 87 attraits touristiques en rapport avec la rivière de l’Outaouais et certains de ses affluents qui sont référencés.

Pour en savoir plus : cheminsdeau.ca

2. La salle de l’histoire canadienne

Le 1er juillet dernier, jour des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, le Musée canadien de l’histoire à Gatineau a ouvert en grand les portes de sa nouvelle salle de l’histoire canadienne. Les visiteurs y entrent par un couloir illuminé par 101 représentations iconiques du Canada, puis se retrouvent dans un espace central où une carte du Canada a été imprimée au sol. Sur 40 000 pieds carrés, cette nouvelle exposition permanente retrace 15 000 ans d’histoire canadienne, en trois temps : d’il y a 15 000 ans à 1763, de 1763 à 1914 et enfin de 1914 à aujourd’hui. Parmi les objets marquants, notons une sculpture d’un visage datant de 3900 à 3600 ans qui serait la plus ancienne représentation d’un visage humain au Canada, les menottes que portait Louis Riel avant d’être pendu ou encore la représentation de l’arbre généalogique d’une Fille du roi.

www.museedelhistoire.ca

3. MosaïCanada

Une nouveauté temporaire, mais quelle nouveauté ! L’exposition florale MosaïCanada, conceptualisée par les Mosaïcultures internationales de Montréal, est l’attraction de cet été en Outaouais. En tout, ce sont une trentaine d’œuvres d’art vivantes qui sont présentées gratuitement aux visiteurs au parc Jacques-Cartier de Gatineau. Les provinces et territoires du Canada y sont tous représentés, ainsi que les Premières Nations. La Terre-Mère, icône de MosaïCanada et de Mosaïcultures, trône parmi toutes ces œuvres et émerveille petits et grands. Le parcours d’un kilomètre est accessible à tous et se fait en 90 minutes. Avec déjà plus de 300 000 visiteurs en trois semaines, MosaïCanada pourrait passer le cap du million avant la fin de l’exposition, le 15 octobre.

http://www.mosaicanada.ca

4. Le Sentier culturel du Vieux-Hull

Afin d’attirer les touristes dans les rues du Vieux-Hull, et notamment ceux qui sont allés voir MosaïCanada, la Ville de Gatineau s’est inspirée de la légendaire « Freedom Trail » de Boston pour tracer son Sentier culturel : une ligne rouge, comme un fil conducteur qu’il faut suivre pour se rendre aux attraits du Vieux-Hull. Concrètement, cette ligne part du parc Jacques-Cartier et sillonne la ville sur trois kilomètres, en passant par la Maison du tourisme, le Musée canadien de l’histoire, l’hôtel de ville, les nombreux restaurants des rues Laval et Aubry, jusqu’à La Fonderie. Sur le passage, les promeneurs verront de l’art urbain ainsi que des graffitis au sol. Une belle initiative pour découvrir le Vieux-Hull en marchant.

Vous pouvez vous procurer une carte du Sentier culturel à la ­Maison du tourisme (103, rue Laurier, ­Gatineau).

5. Le Cirque du Soleil à Gatineau

Après Montréal, le spectacle Volta du Cirque du Soleil atterrit à Gatineau pour une trentaine de représentations. C’est en fait la première fois que le grand chapiteau du Cirque s’installe dans ce coin de la province. Il s’est posé en plein centre-ville, à Hull, le long de la rivière des Outaouais, sur le site Zibi, un nouveau quartier de condominiums. Quant au spectacle, un collègue du Journal, Raphaël Gendron-Martin, avait utilisé plusieurs adjectifs prometteurs pour le décrire : « actuel, moderne, futuriste, audacieux [...] Une bouffée de fraîcheur qui devrait rejoindre une nouvelle génération ».

Du 3 au 27 août. À partir de 39 $.

www.cirquedusoleil.com/fr/volta

6. Plus de chalets à Kenauk Nature

Kenauk Nature est une réserve naturelle privée, anciennement réservée aux membres du Club de la Seigneurie, puis aux clients du Château Montebello. Aujourd’hui, c’est un immense terrain de jeu pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche. Un secret bien gardé situé au nord de Montebello, à 1 heure de voiture de Montréal. Les visiteurs peuvent louer l’un des 18 chalets, tous situés au bord d’un lac ou d’une rivière. Parmi eux, cinq ont ouvert leurs portes en 2016 et deux autres, actuellement en construction, devraient être prêts à accueillir leurs premiers visiteurs d’ici la fin de l’année. Ils peuvent accueillir 2 à 20 personnes et appartiennent soit à la série Héritage (des chalets en bois rond de 1930), à la série Classique (traditionnels et confortables) ou à la série Deluxe (modernes et luxueux). Dès votre arrivée, la tranquillité sur les sentiers forestiers et au bord des lacs vous enveloppera. Ouvrez les yeux : loups, coyotes et ours y sont nombreux !

kenauk.com

7. Toujours plus de restaurants

De nouveaux restaurants, ouverts dans la région de Gatineau au cours de la dernière année, promettent de bons repas !

En plein cœur du Vieux-Hull, le Rustiek (www.rustiek.ca) se veut une taverne gastronomique, avec une très belle carte de bières québécoises et un menu bien garni de mets délicieux. La terrasse à l’arrière du restaurant est très appréciée en saison estivale.

À Aylmer, non loin du Musée de l’Auberge Symmes, se trouve l’Ürasie (www.urasie.com), un restaurant fusion de cuisine européenne au parfum asiatique. Les dumplings y sont délicieux. Mais la vedette du menu est la soupe Pho, au poulet, à l’agneau, au porc BBQ, au bœuf ou à la crevette. Au dîner, pour 10 $, il serait vraiment dommage de s’en passer.

Enfin, toujours à Aylmer, mais cette fois sur la rue Principale, se trouve Antonyme (restaurant-antonyme.ca), dont la particularité est son menu toujours changeant, inscrit sur une grande ardoise sur la terrasse. De délicieuses tapas, petites et grandes, servies sur une planche à bois, ou le menu découverte se dégustent à l’air frais, sur la terrasse.

Pour plus d’informations : www.tourismeoutaouais.com