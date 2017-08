Astérix, les Belges, mais pas encore de frites !

En attendant la sortie des nouvelles aventures de notre ami gaulois, le l9 octobre en Italie, régalons-nous avec cette édition spéciale. Le 5 novembre 1977, soit quelques jours avant la sortie de l’album, le génial René Goscinny fut foudroyé par une crise cardiaque à l’âge de 51 ans. Pour honorer la mémoire de son alter ego, Albert Uderzo finira tout seul, les sept dernières planches. Loin du plat pays comme le chantait si bien Jacques Brel, Astérix chez les Belges qui fourmille comme toujours des références (Eddy Merckx, Annie Cordy, le Manneken-Pis, Bruegel et les Dupont) est une joyeuse pantalonnade.

Un défi et des banquets



Comme César a affirmé que les Belges étaient les plus courageux, le chef Abraracourcix doit devoir défendre son honneur et celui de son village. À la conquête des camps romains, non sans oublier quelques repas pantagruéliques (cette bande dessinée donne véritablement faim), la contrée belge devient un champ de démolition. Si l’histoire est connue par de multiples générations, cette nouvelle cuvée nous en apprend un peu plus la méthode de travail du regretté Goscinny. Armé d’un dictionnaire de locutions latines et d’un lexique d’expressions u pays, il rend aussi aux créateurs que fut Hergé, Charlier, bref, la grande Belge de la bande dessinée. En relisant cette aventure, rien n’a vieilli, puisque les jeux de mots sont toujours aussi succulents comme les choux de Bruxelles et les tartines.

Et si vous passez par Bruxelles, ne ratez surtout pas l’exposition