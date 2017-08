Charlottesville, prise 2: Trump en mode rattrapage

Donald Trump a finalement condamné explicitement les groupes responsables des tragiques événements de Charlottesville. Ses propos vont dans le bon sens, mais c’est encore très peu et c'est surtout très tard.

Deux jours après les tragiques incidents de Charlottesville en Virginie, Donald Trump est revenu au micro pour lire une déclaration soigneusement préparée qui condamne en termes assez clairs les groupes d’extrême qui ont pris part aux manifestations violentes de la fin de semaine. Contrairement à son habitude, il n’a pas dévié du texte écrit. Il n’a donc pas fait le genre d’erreur qu’il commet régulièrement lorsque sa propre pensée prévaut sur la prudence de ses conseillers. Comme on pouvait s’y attendre de la part de Donald Trump, il a commencé son intervention sur le mode de l’autocongratulation en énumérant ce qu’il considère comme les grands succès de son administration. Il a ensuite enchaîné avec une dénonciation beaucoup mieux ficelée des violences de la fin de semaine que celle qu’il avait présentée immédiatement après la mort tragique d’une manifestante happée par le véhicule d’un militant néonazi. On peut voir et entendre sa déclaration complète ici :

«Le racisme, c’est le mal», a-t-il déclaré à la Maison-Blanche. «Et ceux qui provoquent la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le KKK, les néo-nazis, les suprémacistes blancs et d’autres groupes haineux qui sont répugnants face à tout ce qui nous est cher en tant qu’Américains». (voir: Trump dénonce les «violences racistes» de Charlottesville)

Très peu, très tard

C’est clair et assez bien tourné. Il est même probable que la plupart des républicains à Washington tairont les critiques qu’ils avaient faites depuis samedi et se rallieront derrière leur président. Il est certain que ses supporters inconditionnels seront satisfaits de cette réponse. Ce qui est moins clair, toutefois, est si l’opinion publique américaine dans son ensemble oubliera la mollesse des propos émis par Trump immédiatement après les événements (voir mon analyse dans ce récent billet) et ne considérera pas cette nouvelle déclaration comme une tentative évidente de récupération d’une situation dont il est sorti grand perdant.

Malgré l’éloquence de cette condamnation tardive, on n’oubliera certainement pas que sa première réaction avait été de diluer l’action des groupes extrémistes de droite, dont il sait qu’ils forment le noyau dur de son électorat, en soulignant que la violence venait de plusieurs côtés. Il faudra écouter attentivement les réactions des extrémistes comme David Duke, ex-leader du KKK, qui s’étaient félicités de la réponse de Trump samedi. S’ils continuent à proclamer victoire, cela pourrait signifier que Trump en a vraiment fait trop peu, trop tard.

De la parole aux gestes?

Malgré le ton direct de la condamnation de Trump—prise deux—cette nouvelle déclaration n’est pas imperméable à la critique. Par exemple, le président aurait pu prendre les devants et spécifier ce qu’il entend faire concrètement pour donner suite à cette épiphanie en rapport avec la lutte à l’extrémisme raciste et xénophobe. Il aurait aussi pu dire clairement que le geste insensé et meurtrier commis par un automobiliste fou qui a foncé dans la foule n'était rien de moins qu'un acte de terrorisme (on aurait même accepté"acte de terreur"). De plus, Trump n’a pas dit une chose extrêmement importante qu’avait dite certains de ses prédécesseurs dans des situations semblables, c’est-à-dire qu’il rejette l’appui que les membres de ces groupes pourraient lui donner. En 1996, le candidat républicain à la présidence Robert Dole avait reçu des appuis publics de la part de groupes extrémistes de ce genre et il avait explicitement dit qu’il ne voulait pas de leurs votes et qu’il n’en avait pas besoin. On n’a certes pas entendu Donald Trump tenir de tels propos.

Un autre geste qui pourrait signaler un véritable changement dans l’approche de Donald Trump serait de congédier certains membres de son entourage qui sont connus pour leur ouverture envers les idées de cette droite alternative (alt-right) qui donnent un couvert de légitimité idéologique aux extrémistes violents tels que ceux qui ont sévi à Charlottesville. On pense notamment à son proche conseiller Steve Bannon, ancien patron du site phare de l’alt-right, Breitbart et figure de proue du «nationalisme blanc». Les regards seront aussi tournés vers Sebastian Gorka, un employé du Conseil national de sécurité à qui on reproche entre autres choses son affiliation à des groupes nazis dans sa Hongrie natale. Plus près du sommet, on notera aussi le travail de sape systématique du ministre de la Justice Jeff Sessions contre les progrès dans le domaine des droits civils des minorités.

Une réprimande ou un congédiement de d’un de ces trois personnages serait une démonstration beaucoup plus concrète de la volonté de Trump de s’opposer à l’extrémisme de droite et au racisme que les belles paroles qu’il a lu sur son télésouffleur. Il serait toutefois étonnant que Trump en vienne là. Pour le moment, on peut le féliciter d’avoir franchi une petite partie du chemin pour se rattraper, mais Trump aura encore beaucoup à faire pour se débarrasser de la perception dans l'opinion selon laquelle il n'hésitera jamais à exploiter politiquement la sympathie que ces groupes extrémistes éprouvent pour lui et n'aura peut-être jamais le courage de renier clairement et définitivement l'appui qu'il reçoit de ceux dont on peut encore dire qu'ils forment le noyau dur de sa base partisane. On est encore loin du jour où personne n'aura l'idée d'associer Donald Trump au fascisme, comme l'ont fait de nombreux manifestants suite aux événements de Charlottesville.