Gilbert Montagné bientôt en spectacle

Chanteur populaire français, dont les pièces ont été reprises ici par Mario Pelchat, Martine St-Clair et Dominique Hudson, Gilbert Montagné viendra donner le 8 octo­bre son tout premier concert à Montréal en 46 ans de carrière, a appris Le Journal. « On va faire la fête », dit le chanteur non-voyant.

Au Québec, les chansons de Gilbert Montagné sont plus connues que l’interprète lui-même. On va s’aimer, reprise par St-Clair, J’ai le blues de toi, reprise par Pelchat, et Les Sunlights des tropiques, reprise par Hudson, ont toutes beaucoup joué à la radio. Mais le nom de Montagné dans la Belle Province demeure encore assez peu connu.

« J’adore qu’on ne me connaisse pas, dit le sympathique chanteur au bout du fil. J’aime quand on me découvre. »

Le 8 octobre prochain, le public québécois pourra découvrir, ou redécouvrir, l’interprète français de 65 ans qui fait carrière depuis le début des années 1970. Sur scène, le chanteur accueillera notamment Mario Pelchat et Dominique Hudson, qui viendront interpréter les pièces qu’ils ont reprises de Montagné.

« Montréal, mon amour »

Pour l’artiste français, ce premier concert dans la métropole québécoise est très important. « Pour moi, c’est vraiment “Montréal, mon amour”, dit-il. Montréal a toujours joué un rôle très sentimental dans ma vie. J’y suis venu pour la première fois en 1974. Et mon garçon Nicolas y habite maintenant, de même que mon petit-fils, Auguste, qui viendra au concert ».

Gilbert Montagné a déjà chanté au Québec dans le passé. En 2012, il avait pris part au grand spectacle Le français d’abord, au Festival d’été de Québec. Il y avait alors chanté On va s’aimer avec Martine St-Clair.

Le 8 octobre, c’est la première fois qu’il donnera un concert à Montréal comme tête d’affiche. « C’est génial, il fallait que ça arrive ! dit-il. Il y a eu des petites approches dans le passé pour que je vienne chanter, mais elles n’étaient pas aussi fortes que celle-ci. Je viens avec un grand plaisir et une grande soif ».

Hommage à Bécaud

En plus de ses propres chansons, Gilbert Montagné proposera quelques pièces de Gilbert Bécaud, à qui il a rendu un hommage sur disque l’an dernier. « C’est le premier concert que j’ai vu à l’âge de 12 ans », dit-il, précisant que malgré sa non-voyance, il arrive à « voir » des images dans sa tête.

Très impliqué pour la situation des non-voyants en Europe, Gilbert Montagné aimerait que les innovations qu’il a mises en place sur le Vieux Continent soient aussi présentes au Québec. Parmi ces innovations, il cite les guichets automatiques vocaux et les cinémas en audiodescription. « Quand il y a de bonnes innovations comme celles-là, il faut les généraliser », dit-il.

Gilbert Montagné donnera un concert le 8 octobre à l’Olympia de Montréal. Il sera accompagné de Mario Pelchat, Martine St-Clair et Dominique Hudson. Pour les billets : olympiamontreal.com

Gilbert Montagné en 8 points