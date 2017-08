Inondations en Sierra Leone: le bilan monte à 312 morts

Le bilan des inondations qui ont touché lundi Freetown, la capitale de la Sierra Leone, s’est alourdi à 312 morts, a indiqué la Croix-Rouge locale dans l’après-midi.

Ce bilan pourrait encore s’élever, a expliqué à l’AFP un porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Massaquoi. Les équipes de secours étaient toujours dans les quartiers de la ville où des rues se sont transformées en rivières en crue, avec des maisons emportées par des glissements de terrain.

Flooding in Freetown, Sierra Leone pic.twitter.com/2g6zEVdkbC — Francis Reffell (@francisreffell) 14 août 2017

Un journaliste de l’AFP présent sur les lieux de la catastrophe a vu des corps de victimes transportés par des habitants, et des maisons submergées par des coulées de boue dans deux quartiers de la ville, où des rues ont été envahies par des rivières en crue.

Des images diffusées par des médias locaux montrent des habitants traversant les rues avec de l’eau jusqu’à la taille et des corps étendus dans une arrière-cour.

Une ONG locale, Society 4 Climate Change Communication (S4CCC-SL), a publié sur Twitter une photo montrant cinq corps maculés de terre entremêlés, dont celui d’au moins deux femmes et d’une petite fille.

Sur d’autres vidéos diffusées par l’ONG, des rues bordées de maisons aux toits en tôle ondulée se sont transformées en rivières en crue.

Une partie de la colline surplombant le quartier de Regent s’est effondrée sur des habitations, selon les médias locaux.

Les inondations constituent un danger récurrent en Sierra Leone, où des habitations précaires sont régulièrement emportées par des pluies torrentielles.

Il pleut six mois par an à Freetown, ville surpeuplée d’environ 1,2 million d’habitants.

En septembre 2015, des inondations avaient fait 10 morts et quelque 9 000 sans-abri dans la capitale de ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest.

Le ministre de la Santé avait à l’époque mis en garde contre les risques accrus de maladie, comme le choléra, en raison des inondations.

Avec la Guinée et le Liberia, la Sierra Leone fait partie des pays d’Afrique de l’Ouest qui ont été les plus affectés par une épidémie d’Ebola (2013/ 2016) qui a fait plus de 11300 morts et contaminé près de 29000 personnes.