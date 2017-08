J’ai passé la soirée avec Justin Trudeau

Justin Trudeau me donne rendez-vous à 21h au Heart & Crown, un bar du Marché By, le quartier le plus achalandé d’Ottawa. Son groupe folk, l’Étoile noire, joue ce soir. Il partage son nom avec le résident d’Ottawa le plus célèbre au pays et oui, ça l’agace.

«Je suis tanné des mauvaises jokes, je les déjà toutes entendues!» me confie Justin dès notre premier contact. Il a su que ça allait être l’enfer dès que «l’autre» Justin est arrivé à Ottawa comme député. Ça a juste continué à prendre de l’ampleur au rythme où son homonyme a pris du galon dans sa carrière politique.

Son nom ne l’a pas aidé dans sa carrière musicale, bien au contraire, raconte-t-il entre deux gorgées de bière. D’ailleurs sur le flyer du spectacle de ce soir, son nom n’est écrit nulle part. Et sur scène, il se présente comme Justin T.

Le spectacle commence. Une dizaine de personnes écoutent le groupe jouer des reprises entremêlées de nouvelles compositions. Un album est prévu à l’automne pour l’Étoile noire.

Le groupe représente ironiquement les valeurs canadiennes chèrement défendues par le premier ministre Trudeau. Ses deux membres ont grandi en français dans un milieu minoritaire et leurs chansons sont bilingues et parlent, entre autres, de la réalité autochtone. (La chanson «Native Girl» est excellente, en passant.) Mais il insiste : leur inspiration «n’a rien à voir avec les politiques de l’autre». Je lui ai tout de même conseillé de l’inviter au lancement de leur premier disque. Il risque d’aimer.

C’est l’entracte. Justin T sort fumer quelques cigarettes avant de me rejoindre. C’est un long spectacle ce soir, trois parties de 45 minutes et deux pauses. Un brin timide, le jeune homme dans le début trentaine avoue avoir hésité avant d’accepter cette entrevue. Il dit avoir refusé des demandes similaires dans le passé. Je profite du privilège pour lui demander des anecdotes en lien avec son célèbre nom.

Il avoue d’emblée recevoir des dizaines de messages par semaine destinés à l’autre Justin Trudeau. Vous comprendrez que ce n’est pas toujours des messages remplis de joie et d’amour. La longueur et l’intensité des messages le surprennent toujours. «Je me sens mal des fois de voir que des gens ont pris autant de temps pour écrire à leur premier ministre et qu’ils attendront en vain une réponse de sa part». Souvent, Justin T, pris de pitié, redirige les internautes vers le bon Trudeau. Il doit aussi conjuguer avec ceux qui lui écrivent pour l'accuser d’avoir changé son nom sur Facebook pour s’appeler comme le premier ministre. Ce n’est pas pour rien qu’il a publié en couverture une photo de lui en compagnie de l’autre Justin Trudeau, où on le voit montrer sa carte d’identité.

Capture d'écran - Facebook

Justin Trudeau, le premier ministre, est donc au courant qu’un autre Justin Trudeau habite à Ottawa. Les deux hommes se sont croisés à quelques reprises, surtout dans des bars de la ville. Une rencontre avait même été organisée par un de ses amis, proche des libéraux. Mais il ne l’a pas croisé depuis qu’il est devenu premier ministre. Un dirige un pays le jour, l’autre un groupe de musique le soir. «On n’a pas vraiment le même horaire», m’a-t-il dit

Justin T m’explique ne plus pouvoir faire des réservations à son nom au restaurant. Récemment, il s’est inscrit dans un cours quelconque de conditionnement physique. «J’arrive à la première séance et dès que je me présente à l'entraineur, je vois aussitôt la déception dans son visage. I guess qu’il s’attendait à l’autre Justin Trudeau.»

«Ils ont tous la même réaction et c’est souvent ni le moment ni l'endroit.» D’ailleurs, pendant notre entretien, un homme accoudé au bar depuis trop longtemps saisit la nature de mon entrevue et s’invite dans la conversation. Justin n'a pas l'air super à l'aise, même s’il me dit être habitué à se faire apostropher de la sorte. C’est sans doute pour cette raison qu’il a décidé de ne pas surfer sur la Trudeaumanie.

L'entracte se termine, Justin Trudeau retourne sur scène. Sa blonde vient me rejoindre. Non, elle ne s’appelle pas Sophie Grégoire. Elle était au courant de ma présence. Ses anecdotes sont prêtes. Comme leur plus récente sortie au spa ou encore la fois où ils sont allés faire de l’escalade. Pour sa part, elle trouve ça plutôt cocasse, mais au fil des histoires qu’elle me raconte je commence à mieux comprendre pourquoi il ne cherche pas à utiliser son nom pour obtenir des privilèges. Ça devient difficilement gérable.

Je quitte le bar avant la fin du spectacle. Il se fait tard et j’ai une heure de tombée. Sorry Justin. Je vais probablement venir au lancement de ton album. J’espère que ton prestigieux homonyme fera de même. Après tout, tu m’as secrètement avoué que tu l’aimais bien, même s’il t’a passablement compliqué la vie.