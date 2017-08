Jean Chrétien ira rendre visite aux Clinton à North Hatley

SHAWINIGAN| L’ex-premier ministre Jean Chrétien profitera de la visite de Bill et Hillary Clinton à North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est, pour rendre visite au 42e président des États-Unis.

Cette nouvelle déçoit quelque peu la Cité de l'énergie, à Shawinigan, qui aurait aimé accueillir les Clinton pour leur faire visiter le musée du premier ministre Jean Chrétien.

La logistique nécessaire pour assurer la sécurité des dignitaires a toutefois rendu ce projet irréalisable. «Ça demande un trop gros déploiement. Ça fait un mois qu'ils travaillent à la sécurité à North Hatley. Il est trop populaire. Alors, on va s'en priver, mais on aurait adoré qu'il vienne visiter le musée Chrétien», s’est désolé le directeur de la Cité de l’énergie, Robert Trudel.

Jean Chrétien et Bill Clinton se sont croisés à de multiples reprises et sont devenus des amis pendant leurs mandats respectifs de chef d'État. M. Chrétien s'était d'ailleurs déplacé pour assister à l'inauguration de la bibliothèque présidentielle et du musée Clinton à Little Rock, en Arkansas, à la fin du mandat du président.

En août 2003, à l'invitation de Jean Chrétien, la Cité de l'énergie avait accueilli le président français Jacques Chirac, qui logeait également avec son épouse à North Hatley. Le trajet entre l'Estrie et la Mauricie s'était fait par avion.

Il ne faut pas oublier que, dans le cas des Clinton il s'agit d'abord et avant tout de vacances familiales, a aussi fait valoir un membre de l'entourage de M. Chrétien.