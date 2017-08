La Banque Laurentienne complète l'acquisition de Northpoint Commercial Finance

MONTRÉAL –La Banque Laurentienne a complété l’acquisition annoncée au mois de mai de Northpoint Commercial Finance, un important prêteur américain et canadien dans le secteur du financement d'inventaire non bancaire.

L’acquisition, qui porte sur un portefeuille d’environ 1,1 milliard $ CAN, a été réalisée par LBC Capital inc., une filiale de la Laurentienne.

Le montant exact de la transaction n’a pas été précisé, mais, à la fin mai, en publiant ses résultats du deuxième trimestre, la Banque Laurentienne avait indiqué qu’il était estimé à ce moment entre 325 millions $ CAN et 350 millions $ CAN, et qu’il serait éventuellement fixé à partir de la valeur comptable de Northpoint Commercial Finance à la date de clôture, «majorée d'une prime d'approximativement 130 millions $ à 140 millions $, sous réserve des ajustements habituels des prix d'achat après fermeture».

La Laurentienne a financé cette acquisition notamment avec l’émission de 4 171 000 reçus de souscription ayant engendré un produit net devant atteindre 206,2 millions $. Un placement privé portant sur 483 560 reçus de souscription a par ailleurs été réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec à hauteur de 24,1 millions $.

Le financement de la transaction devait aussi reposer sur «des liquidités existantes du bilan», avait annoncé la Laurentienne en mai.

«Cette transaction enrichit nos activités de financement d'équipement existantes, ajoute l'expertise d'employés talentueux à notre équipe et élargit notre offre de produits et services créant une plateforme complète de solutions de financement d'équipement, a affirmé Stéphane Therrien, vice-président exécutif au sein de la Banque Laurentienne, en annonçant la clôture de la transaction, lundi. De plus, nous accueillons des milliers de nouveaux clients à la Banque Laurentienne qui procureront de nouvelles occasions de croissance à la Banque au cours des années à venir.»

Northpoint Commercial Finance, établie à Alpharetta, en Géorgie, et à Burlington, en Ontario, dessert le secteur des fabricants nord-américains et leurs réseaux de distributeurs, en leur offrant notamment des solutions de financement personnalisées.

En annonçant l’acquisition de Northpoint le 18 mai dernier, la Banque Laurentienne disait prévoir que celle-ci «augmentera son résultat par action dès la première année complète d'exploitation et d'environ 4 % en 2019».