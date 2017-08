La rentrée politique du PLQ

Traditionnellement, le congrès de la Commission jeunesse du PLQ marque le coup d’envoi de la rentrée politique au Québec. C’est à ce moment-là que se termine la période de dormance publique dans laquelle la plupart des politiciens se trouvaient depuis la fin du mois de juin.

Et à un peu plus d’une année de la prochaine élection générale, il est permis de croire que la campagne électorale sera lancée plus tôt que tard. Les prochains mois seront donc cruciaux pour le gouvernement Couillard. Voici en rafale quelques éléments à surveiller au cours des prochaines semaines.

Remaniement

Le premier ministre devra absolument remanier une dernière fois son Conseil des ministres avant la fin de son mandat. Débarrasser le bois mort pour faire place à des forces fraîches. Retirer les responsabilités ministérielles aux personnes dont la compétence fait cruellement défaut (à commencer par Rita De Santis), et permettre de faciliter la réélection de certains députés qui bénéficieront d’une notoriété accrue en accédant au Saint des Saints. On m’a raconté que des proches collaborateurs de monsieur Couillard militaient pour un remaniement hâtif, pendant la période estivale même, mais que ce dernier n’arrive pas à se décider sur le moment opportun. Petite prédiction : la nouvelle députée de Verdun, Isabelle Melançon, se verra confier un ministère. Jeune, dynamique, excellente communicatrice et issue du PLQ, madame Melançon pourrait combler certaines lacunes du gouvernement dans son dialogue avec la population.

Élection partielle

Le départ de Sam Hamad au mois d’avril dernier forcera le premier ministre à tenir une élection partielle dans le comté de Louis-Hébert, dans la région de Québec, avant la fin du mois d’octobre. Cette partielle sera la plus importante du présent mandat. La CAQ a des chances réelles de sortir gagnante dans ce château fort libéral. La victoire aura pour effet de galvaniser les troupes du parti choisi par les électeurs et enverra un signal fort pour la dernière ligne droite menant à l’élection générale.

Anticosti et autres

Il sera intéressant de voir si le bourbier d’Anticosti reviendra hanter le PLQ. Résultat de l’épiphanie verte de Philippe Couillard, ce sont des dizaines et des dizaines de millions qui ont été récemment flambés par le gouvernement pour compenser les pétrolières touchées par la fin des projets d’exploration et d’exploitation sur l’île d’Anticosti. Parions que la CAQ ne lâchera pas le morceau.

Il faudra également surveiller l’attitude du gouvernement dans le dossier des migrants illégaux. Les politiciens ne semblant pas être au diapason avec la population, il pourrait y avoir un fort prix politique à payer. Notons au passage que le mois de septembre marquera le début de la consultation sur la discrimination et le racisme systémique. Une démarche qui fera assurément couler beaucoup d’encre.

Tranquillement, et n’en déplaise aux cyniques et aux désabusés, les enjeux politiques redeviendront de plus en plus présents dans l’espace médiatique.