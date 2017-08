Le dernier festival de l'été se tiendra ce weekend à Montréal

Présenté par

Pour les amateurs de sensations fortes, le weekend prochain se passe assurément à Jackalope sur l'esplanade du Parc Olympique. Rendu à sa 6e édition, du 18 au 20 août, le festival frappe fort avec la présence du «Birdman», le légendaire Tony Hawk, et de Pierre-Luc Gagnon, le roi québécois des X-Games!

Samedi en soirée, ils donneront une démo exclusive qui risque de rappeler pourquoi ces deux gars ont dominé leur sport pendant si longtemps.

Plusieurs compétitions et démonstrations auront également lieu lors des trois journées.

On sait que Montréal est une ville qui vit pour le skate, mais le festival ne s'arrête pas là et en met sous la dent à tous les chasseurs d'adrénaline.

PHOTO COURTOISIE

Au programme, on retrouve entre autres, compétitions de Base Jumps (à partir du mât du stade Olympique!), escalade, course de fixed gear, démonstrations de slackline, motocross, etc.