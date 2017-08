Lueur d'espoir

Il ne faut pas s’emballer immédiatement mais le marché des joueurs autonomes sans restriction, cuvée 2018, s’annonce beaucoup plus attrayant que ceux des dernières saisons.

Et si le Canadien et Marc Bergevin n’ont toujours pas réussi à colmater une brèche importante au poste de centre, peut-être pourront-ils sauver les meubles l’an prochain.

La liste des joueurs évoluant à cette position est impressionnante.

Le joueur le plus convoité, s’il décide de tester le marché plutôt que d’accepter l’offre des Islanders de New York, sera John Tavares.

On ne se racontera pas d’histoire. Tavares veut demeurer avec les Islanders, il l’a dit souvent, il l’a encore répété tout récemment mais en y ajoutant quelques bémols.

Il tient à demeurer le capitaine de l’équipe mais il ne s’engagera pas pour une période de huit ans en faisant un pari risqué, très risqué même.

Un joueur de ce calibre ne veut pas s’associer à une formation pour une période aussi longue sans avoir la certitude que l’équipe sera compétitive, qu’elle aura des chances d’effectuer un long parcours pendant les séries éliminatoires.

Pas de garantie

Le problème, c’est que les Islanders, présentement, ne peuvent pas lui fournir cette garantie.

Le contexte dans lequel se retrouve Tavares ne peut se comparer à celui de Steven Stamkos qui, il y a deux ans, avait écoulé la dernière année de son entente mais avait finalement renoncé à son droit à l’autonomie complète.

Pourquoi ?

Parce que le Lightning lui offrait des conditions exceptionnelles.

Une équipe qui venait d’atteindre la finale et la saison précédente avait perdu en finale de l’association ;

Une organisation sérieuse, désireuse d’être compétitive à chaque saison et dirigée par des gens dont la compétence est confirmée ;

Un système fiscal à faire rêver bien des athlètes en raison du faible taux d’imposition en Floride.

Avec un contrat de 8,5 millions $ par saison, il lui aurait fallu obtenir une entente de 11 à 12 millions $ avec une équipe comme Toronto ou Montréal, à cet égard.

Taux d’imposition

Ce n’est pas le cas à New York, où le taux d’imposition est aussi élevé qu’au Canada, sans oublier le coût exorbitant de la vie.

Dans les faits, Tavares obtiendra ce qu’il désire sur le plan monétaire, son agent, Pat Brisson, n’a aucune crainte à ce sujet. Cependant, l’agent connaît bien les états d’âme de son client. Il va le conseiller comme il a su le faire depuis le début de la carrière de Tavares et le dernier mot appartiendra au joueur, comme ce fut le cas lors des négociations relativement à son dernier contrat.

À 27 ans, déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue, c’est évident que Tavares sera le joueur le plus convoité s’il est disponible.

Centres admissibles

Comme je le précisais, Bergevin pourra suivre de près l’évolution du dossier des joueurs de centre. Ceux qui pourront se prévaloir de leur statut de joueurs autonomes sans restriction sont Kyle Turris, des Sénateurs d’Ottawa, Paul Stastny, des Blues de St. Louis, Mikko Koivu, du Wild du Minnesota, Henrik Sedin, des Canucks de Vancouver et Tyler Bozak, des Maple Leafs de Toronto.

Il serait étonnant que les Sénateurs laissent filer Turris. Ce centre est capable de s’illustrer sur 200 pieds. Voilà un joueur intelligent qui fournit un effort constant. Il est un rouage important des Sénateurs.

Stastny n’a pas répondu aux attentes des Blues. Avec un contrat de 7 millions $ par saison, on avait pensé qu’il apporterait encore plus de lustre aux Blues.

Koivu est un cas intéressant. Il a connu une excellente saison l’an dernier, pivotant le meilleur trio du Wild. Sa polyvalence est reconnue à travers la ligue.

Henrik ? Euuh, non.

Bozak ? Euh, en dernier ressort.

Carlson : gain assuré

Si John Tavares est un véritable « blue chip », comme le disent souvent les investisseurs, John Carlson, des Capitals de Washington, est lui aussi un gain assuré. De loin le meilleur défenseur de sa formation et un des meilleurs de la ligue.

Les Capitals ont procédé à plusieurs changements au cours de l’entre-saison et ils pourraient être dans l’obligation de pousser encore plus les transferts s’ils veulent que le quart-arrière de l’équipe demeure en poste.

Carlson est le joueur idéal pour accompagner Alex Ovechkin au point d’appui en supériorité numérique. C’est le défenseur qui, avec Niskanen, va passer de longues minutes sur la surface de jeu.

Plus de 7 M$ par année

Si jamais il décidait de se prévaloir de l’autonomie sans restriction pour mieux connaître sa valeur, il y aura achalandage pour obtenir ses services. Il exigera un salaire entre 7 millions et 8 millions $. Les Capitals auront-ils les fonds nécessaires pour combler ses exigences ?

On n’en doute pas à Washington.

Par contre, comme John Tavares, Carlson réalise que le temps passe vite et que les Capitals, année après année, font chou blanc dans leur tentative d’atteindre le but ultime.

Les années passent et si cette saison, alors que le poste de Barry Trotz sera en danger, les Capitals échouent encore une fois, il y aura une nouvelle philosophie de gestion à Washington et peut-être que l’argent ne sera pas nécessaire disponible pour Carlson.

Défenseur intéressant

Un autre défenseur qui pourrait solidifier l’unité défensive de bien des formations est Jack Johnson, des Blue Jackets de Columbus. Avec l’émergence de Zach Werenski, 47 points à sa première saison comme défenseur de l’équipe, le rôle de Johnson a été modifié. Se plaît-il dans le système que prône John Tortorella ?

Il aura des choix plus élargis s’il opte pour le marché des joueurs autonomes.

J’imagine que Zdeno Chara, à 40 ans, n’entre pas dans les priorités de bien des directeurs généraux...

Reste Craig Anderson. Il apparaît comme le gardien le plus susceptible de piquer la curiosité de décideurs. Kari Lehtonen sera également joueur autonome l’an prochain mais il a épuisé toutes les options pour s’afficher comme un gardien de haut niveau.

Anderson aura 36 ans l’an prochain. La saison 2017-2018 avec les Sénateurs sera déterminante pour lui. À 32 ans, on respecterait toujours sa feuille de route mais quand on passe le cap des 35 ans, avec les exigences de la convention de travail, on n’a plus des arguments incontournables à la table des négociations.

LES JOUEURS AUTONOMES POTENTIELS L’AN PROCHAIN

NOM ÉQUIPE ÂGE POSITION

John Tavares NY Islanders 27 Centre

NY Islanders 27 Centre John Carlson Washington 28 Défenseur

Washington 28 Défenseur James van Riemsdyk Toronto 29 Ailier

Toronto 29 Ailier Kyle Turris Ottawa 28 Centre

Ottawa 28 Centre Cam Atkinson Columbus 29 Ailier

Columbus 29 Ailier Mikael Backlund Calgary 29 ailier/centre

Calgary 29 ailier/centre Paul Statsny St. Louis 32 Centre

St. Louis 32 Centre Evander Kane Buffalo 26 Ailier

Buffalo 26 Ailier Mikko Koivu Minnesota 34 Centre

Minnesota 34 Centre Henrik Sedin Vancouver 37 Centre

Vancouver 37 Centre Daniel Sedin Vancouver 37 Ailier

Vancouver 37 Ailier James Neal Nashville 30 Ailier

Nashville 30 Ailier Rick Nash NY Rangers 32 Ailier

NY Rangers 32 Ailier Jack Johnson Columbus 31 Défenseur

Columbus 31 Défenseur Craig Anderson Ottawa 36 Gardien

Ottawa 36 Gardien Zdeno Chara Boston 40 Défenseur

Boston 40 Défenseur Tyler Bozak Toronto 32 Centre

Toronto 32 Centre Michael Grabner NY Rangers 30 Ailier

NY Rangers 30 Ailier Jonathan Marchessault Vegas 27 Ailier

De quoi attirer l’attention

Toutes les équipes convoitent un joueur avec un solide gabarit pour faire partie du top 6 de leur attaque.

Or, elles pourraient avoir l’embarras du choix le 1er juillet 2018.

Mais encore devront-elles prendre des risques. Contrairement aux joueurs de centre, dont les deux plus importants ont 28 ans et moins, les ailiers sont un peu plus âgés mais ils ont encore quelques bonnes saisons devant eux.

James van Riemsky, des Maple Leafs de Toronto, est un marqueur de 30 buts et plus. Il est efficace en supériorité numérique. Loin de Toronto, pourra-t-il s’adapter à un nouveau système et surtout à de nouveaux coéquipiers.

Avec les Leafs, il mise sur Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander, qui sont des spécialistes en supériorité numérique.

Cibles intéressantes

Cam Atkinson, 29 ans, des Blue Jackets de Columbus, vient de compléter sa meilleure saison dans la Ligue nationale. C’est un joueur combatif, une peste autour du filet.

Il ne possède pas un gabarit imposant mais son flair en attaque est indéniable. Mikael Backlund, des Flames de Calgary, a lui aussi passé le dernier examen avec grande distinction, ce qui lui permet d’envisager les prochains mois avec l’espoir de passer à la caisse.

Evander Kane demeure un cas intrigant.

Personne ne doute de son potentiel. Par contre, tout le monde redoute son attitude. A-t-il le physique de l’emploi ? Assurément. Va-t-il exploiter toutes ses ressources en fournissant l’effort souhaité ? Là le doute s’installe.

Doit-on prendre une chance avec Kane ?

Tout dépend de la structure d’une équipe et quand je souligne la structure, c’est au plan financier. On ne se cachera pas qu’il s’agit d’un investissement qui comporte des risques énormes. Kane est capable du meilleur comme du pire. Également, son comportement peut-il déranger un groupe ? Sûrement.

Interrogations

Est-ce que James Neal, des Golden Knights de Vegas, ne serait pas une solution plus pratique ? Voilà un ailier qui ne craint pas de frapper l’adversaire et qui a le talent pour marquer 30 buts par saison. Est-ce que Rick Nash a encore quelques bonnes années dans le système ? Michael Grabner est un rapide patineur, mais c’est un joueur d’utilité. Pourtant, l’an dernier, il était en feu en première moitié de la saison, puis les pompiers sont arrivés. Comment se comporterait Daniel Sedin sans son frère Henrik ?

Mais attention, les Sedin ont pris de l’âge puisqu’ils ont 37 ans. Dans une ligue aussi rapide et remplie de jeunes patineurs talentueux, on doit s’interroger longuement.

La meilleure solution serait possiblement de passer son tour dans leur cas.

Il y a un joueur qui sera sous surveillance étroite au cours des prochains mois et c’est Jonathan Marchessault. Tout de même étrange que les Panthers de la Floride, après avoir raté les séries, ne protègent pas ce marqueur de 30 buts touchant un salaire de 750 000 $.