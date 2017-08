Marc Garneau ignore la signification de «ville sanctuaire» pour Denis Coderre

Si Montréal est une «ville sanctuaire» depuis près de six mois, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a affirmé en entrevue avec Paul Arcand que les lois canadiennes doivent tout de même être respectées quand il est question de demandes d'asile sur son territoire.

Or, la ville de Montréal, où des milliers de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis sont présentement hébergés, s'est autoproclamée ville sanctuaire en février. Théoriquement, cela voudrait dire que les sans-papiers devraient pouvoir y vivre sans craindre l'expulsion, mais la ville n'a pas encore porté de changement à ses lois ou au fonctionnement de son corps policier à cet effet.

Alors que le fédéral mentionnait la semaine dernière qu'environ la moitié des demandes d'asile pourraient être refusées, qu'en est-il de celles qui seront faites par des personnes résidant illégalement dans la métropole?

Selon Marc Garneau, qui «ne sait pas exactement» ce que veut dire le mot «sanctuaire» pour M. Coderre, tout fonctionnera comme à l'habitude. Le maire répétait pourtant en au début du mois que Montréal était une ville sanctuaire, et Paul Arcand voulait avoir l'heure juste.

Le ministre a rappelé plusieurs fois qu'il fallait respecter la loi, mais la situation est demeurée tout aussi nébuleuse qu'elle l'était au début de l'entrevue. Lisez l'échange complet sur les demandeurs d'asile ci-dessous, ou écoutez l'extrait en question (vers 8:20).

Nous avons contacté le SPVM et l'Agence des services frontaliers du Canada pour avoir plus de précisions sur le statut de Montréal comme ville sanctuaire et sur le sort des demandeurs d'asile. Nous avons également contacté le cabinet de Denis Coderre pour connaître la définition de «ville sanctuaire», selon le maire. Cet article sera mis à jour si nous obtenons des réponses.

Le maire Coderre a décrété que Montréal était une ville sanctuaire. Êtes-vous d'accord avec le statut que s'est donnée la ville?

Moi, je ne commenterai pas sur ça et je ne commenterai pas sur la définition de sanctuaire.

Pourquoi?

Parce que c'est une décision qui a été prise par le municipal, et je...

Ouais, mais ça concerne le fédéral, drôlement, là.

Ben, je vous suggère de parler avec M. Coderre et lui demander ce que ça veut dire, exactement. C'est pas à moi de...

Non, mais vous êtes...

C'est pas à moi de commenter.

Non, mais vous êtes ministre fédéral, vous êtes député de la région de Montréal. Le maire de Montréal a déclaré que Montréal était une ville sanctuaire. Dans les faits, ça veut dire que dans des crimes mineurs, la police n'est pas obligée d'aviser les services frontaliers, le fédéral, de la présence de quelqu'un qui est en situation illégale à Montréal. C'est ça que ça veut dire, on s'entend?

Je vous dirais que la loi doit toujours être respectée.

OK.

Les lois... qui existent. Il faut respecter les lois.

Ce qui veut dire?

Si on est une ville sanctuaire, il faut quand même être conformes aux lois qui existent.

Non, mais ça veut dire que je protège les sans-papiers. Je protège les gens qui, théoriquement, ne devraient pas être sur le territoire canadien.

Il ne faut pas faire de choses illégales.

OK. Donc si le maire de Montréal décrète ça c'est qu'il se place, selon vous, dans l'illégalité.

Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour...

Mais vous savez ce que ça veut dire une ville sanctuaire, ou ça veut rien dire?

Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour le maire de Montréal, alors je ne spéculerai pas sur définition de sanctuaire. C'est peut-être une définition particulière qu'il a, et c'est à lui de vous l'expliquer. Mais il faut respecter la loi.

Mais dans plusieurs villes aux États-Unis, on a cette notion - New York, Los Angeles - où on détourne le regard, on ne vérifie pas le statut de la personne qui est interceptée par la police, par exemple, pour des infractions mineures.

Je vous dirais qu'on se doit de respecter toutes les lois de notre pays.

Ce qui veut dire, et je termine là-dessus, que quiconque est intercepté à Montréal par des policiers de Montréal, les policiers devrait s'informer pour vérifier le statut de la personne, est-ce que cette personne-là peut, oui ou non, rester ici?

C'est comme ça qu'on fait les choses selon la loi.

OK. Et le maire de Montéal, lui, semble dire le contraire.

Je ne sais pas exactement ce que le maire a dit, alors je ne spéculerai pas sur sa position.