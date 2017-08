Même Kingsbury va chez le «psy»!

À le voir dicter sa loi depuis sept ans dans les bosses glacées de la planète, on se dit qu’il reste peu de choses à régler dans cette création appelée Mikaël Kingsbury. Pourtant, même sa tête a besoin d’ajustements !

Depuis deux ans, le patron de la Coupe du monde de ski acrobatique s’adjoint les services du préparateur mental Jean-François Ménard, une collaboration qui le se fait sentir de mieux en mieux lorsqu’il se trouve au sommet du parcours. Difficile de le contester si on considère ses 14 victoires à ses 19 derniers départs en Coupe du monde.

« Au début, j’avais un peu peur de ça. Je me disais que j’étais fort mentalement, que je n’en avais pas besoin et que c’était pour ceux qui ont de la misère à vivre avec la pression. Mais quand je l’ai rencontré la première fois, j’ai changé ma vision des choses. Je m’entraîne beaucoup en musculation pour mon ski, alors pourquoi ne pas entraîner ma tête aussi ? » avoue le septuple médaillé à des championnats du monde.

Prioriser les points forts

Déjà assuré par sa fédération nationale de participer aux Jeux olympiques, en vertu notamment de sa victoire en février dernier lors de l’événement-test sur le parcours de Pyeongchang, Kingsbury utilise les périodes d’entraînement en salle et sur la neige pour peaufiner les détails physiques et techniques. Après Whistler en juin, il y a eu Tignes en juillet, puis il y aura l’Australie et la Suisse à l’automne.

Mais l’esprit, lui, il faut l’exercer en tout temps, autant durant l’entre-saison que lorsque la Coupe du monde commencera, à la mi-décembre.

« Ça passe par toutes sortes de nouvelles techniques à apprendre, aussi banales que celle de bien respirer. En fait, il ne s’agit pas de travailler sur mes points faibles, mais plutôt sur mes points forts. Je veux adapter une routine en me rappelant comment je me sens les jours où ça va bien et ceux où que ça va moins bien. Je dois arriver à trouver la routine qui fait en sorte que, lorsque j’arrive au haut de la piste, je suis dans le meilleur état d’esprit pour skier à 100 % », explique-t-il.

« De mieux en mieux »

Toutes les actions que pose le Québécois tournent autour de son unique objectif d’arriver dans les meilleures conditions au concours olympique le 12 février 2018.

« Je pense que ça va être bon, à Pyeongchang, parce que je me sens de mieux en mieux quand je suis en haut de la piste », observe-t-il.

Rien pour rassurer la concurrence...

Marqué par les Jeux de 2014

En ayant recours à un psychologue sportif depuis deux ans, Mikaël Kingsbury semble vouloir se donner un outil pour ne plus revivre à Pyeongchang ce qui lui avait peut-être coûté le titre olympique en 2014.

Durant le concours à forte tension, à Sotchi, Alex Bilodeau, quatrième des six concurrents à s’élancer en finale, avait redéfini l’expression « jouer dans la tête » de ses opposants en effectuant une descente parfaite.

Dernier à s’exécuter, Kingsbury avait ensuite commis une erreur à l’entrée d’une bosse pour terminer deuxième. Ce soir-là surtout, il venait de céder la médaille d’or à son adversaire numéro un, de qui il avoue aujourd’hui avoir subi une certaine pression.

« Une petite erreur »

« J’avais vu sa descente, se souvient l’athlète de Deux-Montagnes. Je savais que j’étais capable de le battre, mais il fallait que je pousse. J’ai fait une petite erreur. Là, ça va être différent. Je veux juste bien faire ma job à Pyeongchang. Je ne veux pas fixer mon attention sur les autres, mais sur ce que “Mik” a besoin de faire. Si je le fais, je devrais être en bonne position pour obtenir ce que je veux. »

Marquis ne voulait plus revivre les émotions de 2014

Photo courtoisie

Projeté aux Jeux de Sotchi grâce à un scénario hollywoodien, Philippe Marquis a pris les devants pour ne plus vivre le même stress aux prochains Olympiques.

Trois jours après avoir échoué dans le processus complexe de sélection en janvier 2014, le « bosseur » de Québec avait finalement appris qu’une blessure subie entre-temps aux X-Games par la spécialiste de la demi-lune, Megan Gunning, créait une ouverture dans l’équipe canadienne de ski acrobatique. Et Marquis était le skieur suivant dans la liste d’attente !

« Ça faisait une belle histoire à raconter et qui s’est bien terminée pour moi, mais je ne voulais plus revivre ces montagnes russes. Je m’étais dit qu’il fallait que j’obtienne de bons résultats la saison dernière pour m’enlever de la pression. C’est ce que j’ai fait. Je me suis mis dans une position pour vivre un été plus relaxe à l’entraînement et mettre l’accent sur ma technique », affirme le skieur de Québec, qui a terminé neuvième aux Jeux de 2014.

Derrière Kingsbury

Avec 11 « top 10 » en 11 épreuves, dont trois podiums, Marquis s’est en effet bien positionné durant la première des deux années du système de qualification olympique.

Sa quatrième place au classement final de la Coupe du monde des bosses fait de lui le meilleur Canadien derrière Mikaël Kingsbury, seul skieur masculin à qui la fédération nationale a confirmé la présence à Pyeongchang.

Un cochambreur modeste et heureux

Quand Mikaël Kingsbury quitte une piste de bosses, il reste peu d’espace pour les autres skieurs dans les médias d’information. Cette emprise qu’il exerce sur l’univers du ski acrobatique, son grand ami Philippe Marquis a appris à l’exploiter pour mener sa propre carrière.

La jalousie ne ronge pas le skieur de Québec malgré les succès de son coéquipier aux 42 victoires en Coupe du monde, un record absolu dans cette discipline. Loin de là. À force de partager les mêmes chambres d’hôtel depuis plusieurs années durant les camps d’entraînement et les compétitions internationales, Marquis a su composer avec la popularité de son pote en trouvant sa propre voie.

« Après les Jeux olympiques de 2014, je savais que ça allait se passer de cette façon. J’ai donc commencé à développer davantage mon côté social et mes implications dans toutes sortes de causes qui me tiennent à cœur », explique l’athlète de 28 ans.

« J’ai basé mon image en me demandant : qui est Philippe Marquis ? Les gens me perçoivent comme quelqu’un qui s’investit socialement, qui partage beaucoup avec la prochaine génération, qui donne beaucoup de son temps. C’est quelque chose que “Mik” fait peut-être un peu moins, mais lui, il a le succès de ses résultats. J’ai moi aussi de bons résultats, mais on a chacun une personnalité distincte. »

La qualité du « nonchalant »

En vivant pratiquement 24 heures par jour à ses côtés, Marquis se trouve aux premières loges pour observer cette machine à skis qui a obtenu, en 2017, son sixième globe de cristal de suite au sommet du classement de la Coupe du monde.

Avec le temps, ses multiples réussites sur les pentes glacées le surprennent moins que la simplicité avec laquelle il y arrive.

« Autant il est extrêmement perfectionniste et calme, autant il a toujours l’air en contrôle de la situation. Moi, je bouille intérieurement avec la pression et j’analyse beaucoup. Lui, il a cette qualité extraordinaire d’être nonchalant », le décrit Marquis, qui se plaît de savoir que « le monde aime notre camaraderie ».

« Avant une grosse épreuve, moi, je visualise beaucoup. J’analyse ce que j’ai fait, c’est ce qui m’aide à me donner confiance. Pendant ce temps, lui, il s’amuse avec n’importe quoi ! Il peut s’amuser juste en visionnant des films de chiens ou de chats qui font des affaires drôles ! »

Comme son frère Vincent

Vivre ainsi dans l’ombre de Kingsbury, le vétéran de 10 saisons en Coupe du monde se souvient que son frère aîné Vincent a connu la même situation durant sa carrière, qu’il a conclue avec sa quatrième place aux Jeux olympiques de Vancouver. Lui aussi a dû côtoyer de gros noms comme Alex Bilodeau et Pierre-Alexandre Rousseau.

« La popularité de “Mik” ne m’agresse pas. On a plutôt une belle complémentarité. J’ai appris comment il est, il a appris comment je suis. On connecte ensemble, mais quand on a besoin de faire chacun nos affaires, on réussit à complètement déconnecter. C’est ce qui nous a toujours aidés à bien performer. »