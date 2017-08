Un bilan de plus en plus lourd et inquiétant

Les derniers jours ont été funestes pour les motocyclistes québécois et le lourd bilan qui s’élève jusqu’à maintenant à 26 morts depuis le début de la saison estivale inquiète les intervenants en sécurité routière.



«C’est déplorable et très malheureux», laisse tomber Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de la CAA-Québec. «On dirait que nous suivons malheureusement la tendance de 2016 où il y avait eu une hausse des décès chez les motocyclistes.»



Depuis le début de la saison, 26 personnes ont perdu la vie dans des accidents de moto d’après la compilation effectuée par Le Journal. Parmi ces 26 décès, six sont survenus au cours des deux derniers jours seulement, ce qui n’augure rien de bon alors qu’il reste encore quelques semaines à la saison.

«Malheureusement, nous aurons eu raison en affirmant que les journées entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail sont les 75 jours les plus meurtriers de l’année sur les routes», souligne M. Fortin.



Travail à faire



Pour les différents intervenants du milieu, il reste encore beaucoup de travail à faire autant du côté des motocyclistes que des automobilistes pour parvenir à améliorer ce bilan. «Oui, il y a plus à faire d’un côté comme de l’autre. On remarque que les distractions sont fréquentes. Souvent, les automobilistes nous disent ne même pas avoir vu la moto. Ça ne devrait pas arriver sur la route», croit Jean-Pierre Fréchette, directeur général de la Fédération motocycliste du Québec.



La question du partage de la route revient aussi beaucoup lorsque le triste bilan est abordé. Une priorité selon la CAA-Québec. «Les automobilistes ne sont pas les rois de la route, au même titre que les camions ne le sont pas non plus. Il ne faut pas oublier les plus petits utilisateurs, comme les motos, qui sont aussi les plus vulnérables», rappelle le porte-parole de l’organisme. «Dans les accidents autos versus moto, ce n’est jamais la moto qui va gagner.»



Deux autres décès



Après la funeste journée de dimanche où quatre personnes ont perdu la vie dans des accidents de moto dans la province, deux autres motocyclistes se sont ajoutés aux statistiques lundi.



À Cowansville, un homme a perdu la vie sur le boulevard Jean-Jacques-Bertrand en matinée après qu’une voiture se fut engagée sur la voie sans l’apercevoir. Le motocycliste n’a pu éviter la collision, qui lui a été fatale.



Quelques heures plus tard, un homme de 71 ans a aussi péri dans un accident sur l’autoroute 640 à la hauteur de Saint-Eustache, portant à 26 le nombre de décès de motocyclistes sur les routes du Québec cet été.

Deux journées tragiques

Six motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec en un peu plus de 24 heures dimanche et lundi.



Dimanche



Petite-Rivière-Saint-François

Sandra Bouchard, 41 ans, a péri après avoir heurté de plein fouet une voiture qui venait en sens inverse sur la route 138. Une perte de contrôle aurait causé l’accident.



Drummondville

Jean-Pierre Paradis, un homme de 59 ans, n’a eu aucune chance lorsqu’un véhicule s’est engagé sur le boulevard Saint-Joseph sans le voir. La collision l’a projeté dans un fossé un peu plus loin.



Gore

Gary Fiset et Christiane Côté, respectivement âgés de 64 et 60 ans, ont péri sur la route 369 dans les Laurentides après avoir heurté l’arrière d’une camionnette qui s’était immobilisée pour tourner à gauche.



Lundi



Cowansville

Un homme est décédé sur le boulevard Jean-Jacques-Bertrand lorsqu’un véhicule s’y est engagé alors que le motocycliste avait priorité. L’impact a été fatal.



Saint-Eustache

Les policiers enquêtent toujours pour expliquer le décès d’un homme de 71 ans dans un accident sur l’autoroute 640. La thèse du malaise n’est pas écartée.