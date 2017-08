Une cascadeuse perd la vie sur le plateau de «Deadpool 2»

VANCOUVER – Une cascadeuse a perdu la vie pendant le tournage de «Deadpool 2», a fait savoir la police de Vancouver lundi.

Selon des témoins, la cascadeuse a été éjectée de la moto qu’elle conduisait avant de s’écraser dans une baie vitrée de la tour Shaw.

Les témoins ont d’abord pensé que l’accident était volontaire et faisait partie de la cascade, mais il n’en était rien, selon ce qu’indiquent plusieurs médias.

De son côté, la police de Vancouver a confirmé sur son compte Twitter qu’un «cascadeur est mort sur le plateau de tournage de "Deadpool" pendant une cascade à moto».

La femme aurait perdu le contrôle de son bolide, selon les informations de CTV News.

Une ambulance munie d’un système permettant de maintenir les personnes en vie artificiellement a été dépêchée sur les lieux. Le véhicule est resté sur place pendant 45 minutes, avant de quitter sans activer les sirènes ou les gyrophares.

Les inspecteurs en santé et en sécurité ont été appelés sur les lieux de l’accident.

La suite du film «Deadpool» est très attendue. Le premier film a connu un immense succès au box-office.

«Deadpool» a généré des recettes de plus de 780 millions $ US en 2016 avec un (maigre) budget de 58 millions $ US.