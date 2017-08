10 coiffures parfaites pour les filles à la dernière minute

Vous êtes de celles qui préfèrent dormir 15 minutes de plus le matin? Pas de problème.

Voici des coiffures faciles à réaliser pour les filles pressées.



1- Le half bun

Il suffit simplement de faire un demi-chignon vite fait.

2- Séparation sur le côté

On envoie les cheveux ébouriffés d’un côté et de l’autre, on lisse les cheveux derrière les oreilles et on les fixe à l’aide d’une pince.

3- Double queue de cheval inversée

On fait d'abord une demi-queue de cheval en hauteur, puis une autre à la nuque. Ensuite, on renverse la longueur des cheveux à l'intéreur de l'élastique.

4- Queue de cheval frisée

Pour donner une seconde vie à vos cheveux ondulés, faites-vous une queue de cheval haut perchée.

5- Chignon haut

Après avoir réalisé une queue de cheval, on utilise un beigne à cheveux et on l'entoure de notre crinière. On fixe le tout à l’aide de pinces.

6- Deux tresses croisées

Tout d'abord, on se fait deux tresses de chaque côté du visage, puis on les ramène à l'arrière de la tête en les croisant. Pour terminer, on les fixes avec des pinces.

7- Demi-queue de cheval

Pour pimper la coiffure, on ondule quelques mèches.

8- Demi-chignon bas

On ajoute un bandeau tressé à notre coiffure pour lui donner une allure bohème.

9- Queue de cheval twistée

Une fois la queue de cheval réalisée, on a juste à twister deux grosses mèches ensemble et on attache le tout à l'aide d'un élastique.

10- Un demi-chignon lousse

On mise sur un élastique doré pour sublimer la coiffure.