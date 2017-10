RENAUD, Hélène



À Verdun, le 7 août 2017, à l'âge de 67 ans, est décédée Dre Hélène Renaud, épouse de feu Alvin Lee Shambley (originaire de Burlington, NC).Elle laisse dans le deuil sa fille Catherine Shambley, sa mère Adrienne Chiasson Renaud, son frère Jean (Fernande) son neveu Denis et sa nièce Julie.Elle laisse aussi sa belle-mère Opal Bridges Shambley, sa belle-soeur Linda (Dale) et sa nièce Pam, ses deux grandes amies de toujours: Carol (Errol) et Nicole (Pierre) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 14h à 17h au complexe funéraire:pour une rencontre familiale et amicale avec hommages en mémoire d'Hélène.La famille tient à remercier le personnel des Floralies Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques serait apprécié en mémoire de Hélène Renaud.