Comme une mini-saison

Avec un nombre élevé de matchs au Stade Saputo dans les prochaines semaines, l’Impact gagnerait à poser un regard neuf sur la suite de la saison. En somme, il serait bon pour le groupe de joueurs de voir cette séquence comme un nouveau commencement, comme une nouvelle saison de 12 matchs.

Avec sept matchs au stade Saputo, le Bleu-blanc-noir pourrait ainsi revoir ses objectifs et penser à gagner cette mini-saison qui se profile.

En plus, le XI montréalais pourrait en profiter pour laisser derrière lui ses faiblesses défensives éprouvées tout au long de l’année ; retrouver une page blanche sur laquelle on pourrait revoir la stratégie et insister sur la nécessité de garder la meilleure fiche défensive d’ici la fin de la saison.

Évidemment, il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l’eau du bain. Les hommes de Mauro Biello doivent continuer à marquer des buts comme ils l’ont fait dans les deux derniers matchs contre Orlando et Philadelphie.

Bref, une petite révolution pour une mini-saison.

Changement d’attitude

En réussissant cette métamorphose, une participation aux séries éliminatoires sera de plus en plus probable. À cause de son début de saison difficile, l’Impact doit encore bûcher pour rejoindre la ligne rouge qui donne accès au tournoi d’après-saison. Ce sera difficile mais c’est certainement réalisable.

C’est avec cette approche psychologique qu’on devrait aborder la suite des choses dans le vestiaire. Toute l’attention devrait être mise sur cette mini-saison.

Avec l’addition de nouveaux joueurs comme Samuel Piette, l’exercice n’est pas difficile à réussir. Souvent, ces nouveaux venus changent la dynamique du vestiaire et il est plus facile de se convaincre.

Mais si on veut opérer ce changement d’attitude, il faut le faire rapidement parce que les matchs vont s’enchaîner. Dès demain, le match contre le Fire de Chicago sera un grand test.

Par rapport à la dernière saison, le Fire s’est transformé. Grâce, entre autres, à l’influence de Bastian Schweinsteiger, il réussit à lutter pour la première place non seulement de l’association, mais de la MLS.

Pour l’Impact, une troisième victoire d’affilée aiderait non seulement au classement, mais prouverait aussi qu’il est en mesure de tenir son bout contre les meilleures équipes, pas seulement contre des celles de bas de classement.

Ce serait aussi une belle revanche pour le Bleu-blanc-noir puisque l’an dernier, malgré une saison ridicule, le Fire était venu humilier l’Impact à domicile par 3 à 0. Bref, le XI montréalais pourrait faire d’une pierre deux coups.

Erreurs de jeunesse

Comme on dit en anglais, je voulais « mettre mes 2 sous » sur les événements qui ont entouré Ballou Tabla la semaine dernière.

D’abord, je crois normal qu’il y ait toujours un peu de drame au cours d’une saison. Chaque équipe professionnelle passe par là de temps à autre.

Mais si je voulais donner un conseil à ce jeune joueur qui a un talent et un potentiel exceptionnel, je lui dirais de jouer et de prouver sa qualité sur la durée. Il doit avec constance prouver qu’il peut jouer avec les meilleurs. Seize matchs en MLS, ce n’est pas encore un échantillon raisonnable.

En somme, pour Tabla, c’est une chose d’être déçu par l’attitude du club, mais c’en est une autre de laisser tomber ses coéquipiers et le personnel d’entraîneurs. J’ignore quel conseil il a reçu, mais il n’est jamais bon de se bâtir ce genre de réputation à titre de coéquipier.

De façon pratique, on doit aussi lui rappeler qu’il est payé et obligé d’être présent pour les différentes activités du club. Pas seulement d’un point de vue professionnel, mais aussi en tant que joueur qui appartient à un groupe solidaire.

En fin de compte, il peut s’estimer chanceux de ne pas avoir été suspendu.