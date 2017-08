Début janvier, je vous écrivais qu’il devait avoir diffusé quelque chose comme 300 000 bulletins de circulation. Cette semaine, sur Facebook, Denis Niquette a annoncé tout humblement que l’aventure était terminée. Après 45 ans de métier, presque un demi-siècle à guider les automobilistes, Denis Niquette, reporter et gentilhomme, se tourne vers sa passion : les vins. Il continue donc dans les bouchons, mais ceux-là sont pas mal plus affriolants à sentir. Sa boîte s’appelle « Les Vins d’Importation privée » et il va s’y consacrer tout doucement.

Début 1970, je l’ai vu entrer dans le métier. C’était l’époque où CJMS achetait son premier avion, un Cessna Cardinal 177 dont les lettres d’identité étaient C-GJMS. Fin des années 1970, je faisais le même travail que Denis, mais à CKAC, à bord du Cessna 182 (C-GZCQ) piloté par le capitaine Gilles Leroux. Nos stations étaient rivales, mais nous avons toujours été des amis. Je l’applaudis pour l’ensemble de son œuvre. Je ne crois pas qu’un jour quelqu’un puisse effleurer son record. 45 ans... Il en a vu, de la bagnole !

Dans la définition de « fidèle au poste », il y a Denis Niquette. Beau temps, mauvais temps, dans toutes les conditions imaginables...

24 HEURES

Mi-1970, Claude Godin animait une émission de nuit à CJMS et, régulièrement, il invitait les auditeurs sur la route à se rendre à un resto ou une station-service de Montréal ou de la banlieue où on leur remettait des cadeaux. Le gars qui les attendait était le jeune Niquette, qu’on entendait en ondes jour et nuit.

Imaginez. Quarante-cinq ans de radio à CJMS et Rythme FM et, simultanément, près d’une vingtaine d’années dans l’émission Salut Bonjour de TVA. Ouvre z’en une bonne pour moi, Denis !

