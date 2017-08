Dix sélections tardives qui vous aideront à gagner votre pool de hockey

La rentrée scolaire est à nos portes, les journées raccourcissent, l'été tire à sa fin... mais réjouissez-vous, la nouvelle saison de la LNH est presque arrivée!

Les camps d'entraînement des différentes formations du circuit Bettman s'amorceront dans environ un mois, avant de laisser place au premier match du calendrier régulier, le 4 octobre.

Les poolers les plus assidus apprécient particulièrement cette période de l'année: c'est pendant cette période d'évaluation qu'on déniche parfois la perle rare qui a passé sous le radar de tous nos amis, le soir du repêchage virtuel.

Le journaldemontreal.com vous dresse une liste de dix joueurs possiblement disponibles dans les rondes plus tardives qui pourraient faire la différence entre un championnat et les douches!

Clayton Keller - C/AG, 19 ans, Coyotes de l'Arizona, 248e selon la liste NHL

Le produit de l'Université de Boston est pressenti pour débuter la saison en Arizona.

Au sommet de plusieurs listes des meilleurs joueurs à jouer hors de la LNH la saison dernière, Keller est comparé à nul autre que... Patrick Kane!

Mike Smith - G, 35 ans, Flames de Calgary, 236e (NHL)

Si vous préférez garnir votre banque d'attaquants et de défenseurs avant de sélectionner un gardien, sachez qu'un certain Mike Smith devrait être disponible jusqu'à tard dans les repêchages virtuels, selon le nombre d'équipes qui participent.

Enfin libéré de son calvaire avec les Coyotes, le vétéran profitera d'une excellente brigade défensive (Giordano, Hamilton, Brodie, Hamonic, etc.) devant lui. Logiquement, si les Flames performent à la hauteur de leur talent, Mike Smith oubliera rapidement sa saison perdante au cours de laquelle il n'a amassé que 19 victoires en 55 départs.

Brayden Point - C/AD, 21 ans, Lightning de Tampa Bay, 212e (NHL)

À sa saison recrue l'an dernier, Point a su élever son jeu d'un cran en l'absence de Steven Stamkos et Tyler Johnson.

Il pourrait augmenter sa production (18 buts; 40 points) s'il passe du temps à la droite de Steven Stamkos sur le premier trio.

Anthony Mantha - AD, 22 ans, Red Wings de Detroit, 168e (NHL)

Peut-on vraiment parler d'une carte cachée? Après une saison de 17 buts et 19 mentions d'aide en 60 duels, Mantha veut maintenant miser sur la constance. Au pire, il atteindra le plateau des 20 buts, s'il ne se blesse pas bêtement à une main en se battant.

Tanner Pearson - AG, 25 ans, Kings de Los Angeles, 242e (NHL)

Depuis ses premiers coups de patin dans la LNH en 2013-2014, Pearson a vu sa charge de travail augmenter progressivement... et sa production offensive a suivi.

Avec Kopitar comme centre, il devrait au moins égaler sa marque de 24 buts établie l'an dernier.

Bobby Ryan - AD, 30 ans, Sénateurs d'Ottawa, 197e (NHL)

Ce serait surprenant que Ryan connaisse une saison aussi catastrophique que la dernière.

Sa faible production (13 buts, 12 passes en 62 matchs) l'a fait chuter dans toutes les listes de repêchage. Or, le plateau des 20 buts et 50 points est un objectif plus que réaliste pour lui. Du moins, on le souhaite.

Ivan Provorov - D, 20 ans, Flyers de Philadelphie, 224e (NHL)

​Le Russe a prouvé pourquoi il avait été sélectionné en première ronde en 2015, en marquant 30 points et en mangeant les minutes comme le ferait un vétéran.

Il est maintenant le pilier de la défensive des Flyers (pour ce que ça vaut).

Si l'autre jeune défenseur prometteur de l'équipe, Shayne Gostisbehere, rebondit après une deuxième saison un peu décevante, son coéquipier en profitera.

Jacob Trouba - D, 23 ans, Jets de Winnipeg, 200e (NHL)​

Bien qu'il ait disputé son plus faible total de matchs en une saison en 2016-2017, Trouba a connu sa meilleure saison offensive (huit buts, 33 points en 60 matchs).

De plus, il écoulera la dernière saison d'une entente «passerelle» qu'il a signée au début de la saison dernière. Il voudra donc prouver qu'il est bel et bien l'un des meilleurs jeunes défenseurs complets du circuit.

Teuvo Teravainen - C/AG/AD, Hurricanes de la Caroline, 183e (NHL)

Le jeune de 22 ans semble être prêt à passer à la prochaine étape de sa carrière, et il a la confiance de son directeur général, Ron Francis.

Il est passé de 35 à 42 points entre 2015-2016 et 2017-2018. L'an dernier, il s'est établi comme un joueur efficace en avantage numérique (20 points). Atteindra-t-il la marque des 50 points?

S'il produit en début de saison, il héritera sans doute de plus de responsabilités, ce qui lui permettra d'inscrire encore plus de points!

Dylan Strome - C , 20 ans, Coyotes de l'Arizona, 250e (NHL)

Il s'agit d'un pari tout de même risqué, puisque sa place dans la formation professionnelle est tout sauf assurée.

Par contre, l'entraîneur Rick Tocchet entrevoit de grandes choses pour l'espoir qui a accumulé 354 points en 219 matchs chez les juniors.

Bref, si votre repêchage est à quelques jours du début de la saison, surveillez son camp d'entraînement et prenez une décision en fonction de ses performances et de son statut.

