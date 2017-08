Fête de la musique de Tremblant: Vincent Vallières et Gabriella en vedette

MONTRÉAL – Angèle Dubeau, qui souligne cette année 40 ans de carrière, accueillera l’auteur-compositeur et interprète Vincent Vallières de même que la jeune violoniste Gabriella à titre d’amis, lors de son spectacle traditionnel offert le dimanche soir, à l’occasion de la 19e Fête de la musique de Tremblant, du 1 au 4 septembre prochain.

Chaque édition de ce festival de musique classique est l’occasion pour sa directrice musicale de se produire aux côtés d’invités spéciaux, d’amis, a-t-elle expliqué, et de l’ensemble la Pietà.

Si elle craque depuis longtemps pour la poésie de Vincent Vallières, dont le septième album «Le temps des vivants» est paru ce printemps, la raison pour laquelle elle veut accorder son violon avec Gabriella est des plus particulières. C’est que l’artiste de 22 ans, qui a pris part à «The Voice» en France en 2016, aurait choisi son instrument à l’âge de 6 ans au lendemain d’un concert d’Angèle, auquel elle a assisté en compagnie de sa mère.

«C’est la deuxième fois que je rencontre Angèle Dubeau de ma vie», a dit la jeune Gabriella avec émotion, en conférence de presse, mardi.

«Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je réalise un rêve de monter sur scène avec elle. J’aurai l’occasion de remercier celle qui m’a donné envie d’apprendre le violon, mais aussi de jouer avec elle des pièces de mon album, dont «Street Fight.»

Un prodige

Par ailleurs, une autre grosse pointure donnera le coup d’envoi au rendez-vous des mélomanes. Le pianiste Charles Richard-Hamelin offrira en effet les airs de Chopin qu’il maîtrise à la perfection lors d’un récital à l’Église Saint-Jovite, le vendredi soir.

Le lendemain sera marqué par la diversité culturelle. Tandis que les chants de gorge d’OktoEcho et le reggae-fusion de la formation émergente Rookie Rook se succéderont en plein air sur la scène Québecor, la musique persane du Duo Perséides se fera entendre sur la scène de la promenade Deslauriers.

Le soir, le Colin Hunter Big Band risque de transformer la place Saint-Bernard en «Ball Room» en reprenant les airs des Tony Bennett, Frank Sinatra et autres grands crooners.

Choix minutieux

Année après année, Angèle Dubeau choisit minutieusement chacun des artistes d’ici, qui profitent de cette vitrine, grâce au partenaire présentateur Québecor.

«Québecor est très fière d’être le partenaire présentateur de la Fête de la musique de Tremblant pour une 9e année consécutive. Chez Québecor, la musique fait partie intégrante de nos racines, de notre ADN. C’est pourquoi, comme ce festival, nous sommes heureux de la partager et de la rendre accessible à tous», a souligné J. Serge Sasseville, le vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles de Québecor, en soulignant au passage le succès du piano public Québecor, de retour sur le site pour une seconde année consécutive.

À ce titre, le compositeur et chef d’orchestre de renom François Dompierre reprendra du service au cours du week-end, du samedi au lundi, et s’installera au piano public e temps de classes de maître sur l’improvisation et la composition musicale.