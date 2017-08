Jay Cutler jouera jeudi

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Jay Cutler disputera son premier match préparatoire avec sa nouvelle équipe jeudi contre les Ravens de Baltimore.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien «Palm Beach Post», mardi, citant les propos de l’entraîneur-chef Adam Gase.

Cutler a accepté un pacte d’un an et de 10 millions $ le 6 août dernier. Il aura la tâche de remplacer Ryan Tannehill, qui ratera la saison 2017 à cause d’une blessure au genou.

L’ancien des Bears de Chicago a complété 81 de ses 137 passes en 2016, totalisant 1059 verges, quatre touchés et cinq interceptions.

Lors du premier duel hors-concours des Dolphins, jeudi, face aux Falcons d’Atlanta, David Fales avait agi comme pivot pendant une bonne partie de la rencontre. Il avait récolté 184 verges et deux majeurs, atteignant la cible huit fois en 17 occasions et commettant une interception.