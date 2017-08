Je sors, je reste

JE SORS :

- DANSE

Tango au clair de lune

Photo courtoisie

La 15e édition du Festival international de Tango de Montréal débute aujourd’hui. Durant cinq jours, de nombreuses classes de danse sont offertes, des spectacles gratuits sont au programme et même des projections de cinéma sont prévus. Divertissement garanti! *Ce soir à 18h, au Serres de Verdun

- CONCERT

Mercredi Votre Cocktail musical

Photo courtoisie

Rendez-vous au Mercredi Votre Cocktail musical au parc Empire, pour un concert à la belle étoile avec la chanteuse Brigitte Boisjoli. Avec sa tournée Patsy Cline, elle interprète les succès de cette légende du country comme Fruits Défendus et Sans Regret. *Ce soir à 19h30, au parc Empire

- THÉÂTRE

L’amant de Samuel

Photo courtoisie

Dans le cadre de l’événement de Fierté Canada de Montréal, la pièce mélodramatique et érotique L’amant de Samuel nous plonge dans l’univers de Samuel, un jeune homosexuel qui vit librement la fin de sa vingtaine. Il y a Mike, un homme plus âgé, dont il tombe éperdument amoureux et Thomas, son meilleur ami, qui lui cache ses sentiments à son égard. *Ce soir à 19h, au Théâtre Sainte-Catherine

- CONCERT

Rufus Wainwright: Our Lady of the Harbour

Photo courtoisie

Rufus Wainwright est un grand musicien canadien des temps modernes et se produit à Montréal, une ville qu’il affectionne particulièrement. Dans les enclaves d’une église, il présente le concert Our Lady of the Harbour, où les artistes canadiens sont célébrés. *Ce soir à 20h, à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

- CINÉMA

Jamais contente

Photo courtoisie

Aurore est loin d’être une adolescente martyre, mais elle est troublée et vit avec une constante colère intérieure. Ses parents sont plus que découragés lorsqu’ils apprennent qu’elle doit redoubler sa cinquième année. Pour l’aider, ceux-ci l’inscrivent dans un groupe musical avec des jeunes de son âge. *En salle depuis le 11 août

JE RESTE

- DVD

Moi, Daniel Blake

Photo courtoisie

Daniel Blake est un veuf de 59 ans, qui a eu une crise cardiaque et qui bénéficie de l’aide sociale. Comble de malheur, une compagnie d’assurances l’oblige à retourner sur le marché du travail. Dépourvu, il cherche un emploi, mais sans succès... jusqu’au jour, où il décide d’aider une mère célibataire et ses deux enfants. *Sortie depuis le 15 août

- TÉLÉ

Cybermensonges

Photo courtoisie

L’émission Cybermensonges relate l’histoire d’Eddie Leal qui fait la rencontre d’un top-modèle sur le web. Lorsqu’elle lui demande une rencontre, il n’hésite pas une seconde et se prépare au rendez-vous galant... en ne sachant pas toutefois que c’est Edmundo Guzman, qui y sera. *Ce soir à 23h, sur les ondes de Moi & Cie

- TÉLÉ

Le Seigneur des anneaux: La Communauté de l’anneau

Photo courtoisie

Ce premier roman de J.R.R. Tolkien a pris vie au grand écran et il a fallu trois longs métrages et un budget colossale pour réaliser Le Seigneur des anneaux. TVA présente

les films qui racontent la périlleuse aventure du hobbit Frodon, qui doit garder l’anneau et la jeter dans le feu du Mont Destin. Le mage Gandalf et ses autres amis hobbit sont à ses côtés. * Ce soir à 23h55, sur les ondes de TVA

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

DVD : Korine Côt : Mon Show

Photo courtoisie

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de voir Korine Côté en spectacle, il sera tout aussi possible de la découvrir sur son DVD de son premier one-woman show intitulé Mon Show. La mise en scène a été réalisée par Alexandre Barrette et l’on découvre une comique de la nouvelle génération bourrée de talents. On décrit ses blagues comme intelligentes, drôles et percutantes. *Sortie depuis le 11 août