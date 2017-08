La 4e édition du tournoi VMD

Guila Benzecry (analyste chez VMD) et Robert Sirois (parrain de la Fondation) sont entourés de Vincent Hogue (premier vice-président et chef des services aux particuliers chez VMD), Luc Papineau (vice-président et directeur général, Courtage de plein exercice), Réjean Houle, Geneviève Paquette (directrice exécutive de la Fondation), et Michel Robidoux (vice-président et directeur de succursale chez VMD).