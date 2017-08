La triste vie de Pete Rose

Je plains vraiment Pete Rose... car il doit être, malgré son éternel faciès d’arrogance, un homme très malheureux.

Si vous le croisez dans un kiosque d’autographes, que ce soit à Las Vegas, Cooperstown ou ailleurs et que vous lui demandez : « Comment vas-tu ? »

Il vous répondra sans aucun doute que tout va bien et que tout baigne dans l’huile.

Mais il vous mentira en plein visage.

Pete Rose a été et est toujours un menteur invétéré.

Comment un être humain peut-il dire qu’il est heureux et que tout va bien quand il sait fort bien qu’il a sa place au Temple de la renommée, dont il a été banni et que maintenant les Phillies de Philadelphie ont décidé qu’il n’avait pas sa place sur leur « Mur de l’Honneur » au Citizen Bank Park, qu’il est menacé de perdre son emploi avec le réseau Fox ?

Pete Rose a accepté son bannissement à vie du baseball par le commissaire Bart Giamatti le 24 août 1989.

Pourtant, il a continué pendant des années, à soutenir devant ses pairs et ses amis qu’il n’avait jamais parié sur un match de baseball. Ce n’est que cinq ans plus tard, lors de la publication de sa biographie en 1994, qui a admis avoir parié sur l’issue des matchs des Reds de Cincinnati alors qu’il occupait le poste de gérant, précisant qu’il n’avait jamais parié contre son club.

Et en mars 2007, dans le cadre d’une entrevue à ESPN, Rose a réitéré qu’il avait parié sur l’issue de chacun de matchs de son club et qu’il avait eu tort de le faire.

Sincère ?

En juillet 1990, Pete Rose a été condamné à cinq mois de prison et à une amende de 50 000 $ pour évasion fiscale. Il avait été reconnu coupable d’avoir

« omis » de déclarer des revenus de l’ordre de 354 000 $ découlant de la vente d’objets de collection, de séances d’autographes et de gageures.

Le juge avait aussi condamné Rose à purger une peine de trois mois dans une maison de transition, une fois son séjour en prison terminé et à 1 000 heures de services communautaires. Le juge aurait pu le condamner à six ans de prison et à une amende de 500 000 $.

Après sa sentence, Rose avait simplement déclaré : « Tout cela est ma faute. Je n’ai aucune excuse. J’ai perdu ma dignité, le respect de moi-même et failli perdre beaucoup d’amis ».

Croyez-vous vraiment que Rose était sincère en réagissant de la sorte ?

Ai-je tort de dire que la vie de Pete Rose a été une vie tissée de mensonges qu’il racontait à son entourage et aux enquêteurs ?

En fait, à mes yeux, Pete Rose fait pitié.

Ne vous méprenez pas.

J’ai énormément de respect pour Pete Rose le joueur. Je regrette qu’il n’ait pas été admis à Cooperstown.

Et c’est pour la simple raison que les commissaires qui se sont succédé à la tête du baseball majeur n’ont pas trouvé une façon de corriger l’injustice faite aux membres des « Black Sox » de Chicago qui ont été bannis du baseball par le juge Landis, bien qu’ils n’aient jamais été trouvés coupables d’avoir conspiré pour perdre la série mondiale de 1919.

Si Rose devait un jour être admis à Cooperstown, il faudrait aussi qu’on le fasse pour les autres.

Stanton réplique à Grilli

Lorsque Giancarlo Stanton a claqué son 33e circuit de la saison, le 26 juillet dernier, il l’a réussi aux dépens de l’ancien releveur des Blue Jays, Jason Grilli. Quelque 24 heures plus tôt, Grilli avait retiré Stanton sur trois prises pour mettre fin à une manche et, en quittant le monticule, il avait réagi en frappant dans son gant avec son poing droit. Quand Stanton a cogné son circuit, il a amorcé sa course autour des buts en répétant le geste de Grilli, se moquant en quelque sorte de lui. Et pourquoi pas ? Si un lanceur peut réagir après un retrait au bâton, pourquoi un frappeur ne pourrait-il pas en faire autant après un circuit ?

Grimsley est le seul

Sa chevelure bouclée débordait de sa casquette et il n’avait pas une balle rapide qui pouvait briser un panneau de verre. Mais ses tirs lents, plus lents et encore plus lents faisaient damner les frappeurs. Ross Grimsley, un gaucher, a été le seul artilleur de l’histoire des Expos à gagner 20 matchs dans une même saison, soit en 1978 alors qui a présenté une fiche de 20-11. On l’accusait de lancer des balles mouillées, ce à quoi il aimait répondre : « Si je lançais une balle mouillée, elle aurait le temps de sécher avant d’arriver au marbre » ! Il avait représenté les Expos au match des étoiles cette saison-là.

Les riches s’enrichissent

Les Dodgers roulent sur l’or et c’est pourquoi ils peuvent se permettre d’avoir une liste de paie qui dépasse les 225 M$ cette saison. Ils ont en poche le plus lucratif contrat de télé de l’histoire, soit une bagatelle de sept à huit milliards avec Time Warner Cable, une entente de 25 ans. Et comme si cela n’était pas assez, ils cherchent à vendre le nom du terrain où ils évoluent pour la modique somme de 12 millions par année. Ce n’est pas le nom du stade qui sera toujours le Dodger Stadium. Une fois le marché conclu, on parlera du XYZ Field du Dodger Stadium.

Débuts fracassants de Rizzo

À ses six premiers matchs avec les Cubs de Chicago. Anthony Rizzo a produit les points victorieux dans trois rencontres soit à l’aide de deux circuits et d’un simple. Pourtant, l’ancien 6e choix des Red Sox de Boston avait été échangé aux Padres de San Diego avant de passer aux Cubs en janvier 2012 où il est rapidement devenu un favori de la foule. Rizzo adore s’élancer sur le premier tir qu’il voit et il a d’ailleurs réussi 42 de ses 152 premiers circuits sur la première offrande d’un lanceur. Rizzo a survécu à un cancer ayant été diagnostiqué souffrant d’un lymphome de Hodgkins à l’âge de 18 ans.