L’axe Pékin-Pyongyang

Laissez-moi faire un peu de « pékinologie » avec vous. La « pékinologie » est la science incertaine des luttes de palais à l’intérieur du Parti communiste chinois (PCC).

Pour bien comprendre le rôle de la Chine dans le conflit entre la Chine et la Corée du Nord, il est essentiel d’entrer un peu dans le monde étrange du PCC. On découvre alors que les liens entre la Corée du Nord et la Chine ont des ramifications jusqu’à la tête du gouvernement chinois.

1. Qui sont les dirigeants de la cinquième génération ?

Les dirigeants chinois actuels sont appelés les dirigeants de la cinquième génération. Ceux de l’époque de Mao étaient de la première génération, ceux de la période de Deng, de la seconde génération, et ainsi de suite. En général, une génération de dirigeants reste 10 ans au pouvoir, avant d’être remplacée par une nouvelle génération. La cinquième génération devrait être remplacée par la sixième génération aux alentours de 2022.

2. Les Chinois connaissent-ils leurs prochains grands dirigeants ?

Les Chinois suivent avec intérêt les aventures de plusieurs vedettes pressenties pour devenir des dirigeants de la sixième génération. Une de ces vedettes est Sun Zhengcai, qui était le Secrétaire du Parti de la puissante ville-province de Chongqing. Sun a été limogé et a fait l’objet d’une enquête depuis le 24 juillet dernier. Personne ne sait encore quelles accusations seront portées contre lui. Sa faute principale pourrait être d’avoir été membre de la « bande du Jilin ». (Le Jilin est une des deux provinces chinoises qui jouxte la Corée du Nord.)

3. Qu’est que la « bande du Jilin » ?

C’est que de 2009 à 2012, Sun a été Secrétaire du Parti du Jilin. Or, depuis quelques mois, le gouvernement chinois arrête divers dirigeants qui ont trempé dans des activités de contrebande entre la Chine et la Corée du Nord. La bande du Jilin serait responsable du commerce illicite entre la Chine et la Corée du Nord. Le plus embêtant est que la bande du Jilin est connectée très haut. C’est le numéro trois du PCC, Zhang Dejiang, qui pourrait être son chef. Zhang occupe, entre autres fonctions, celle de président de l’Assemblée populaire nationale. La rumeur laisse entendre que Zhang lui-même tire des bénéfices très importants du commerce illicite entre la Chine et la Corée du Nord.

4. Que cherche le président Xi Jinping ?

Mais rien n’est jamais simple en politique chinoise. Zhang est aussi un grand rival du président chinois actuel, Xi Jinping.

Éliminer la bande du Jilin permettrait donc à Xi Jinping de faire un coup double : il contrôlerait enfin le commerce entre la Chine et la Corée du Nord et il éliminerait de nombreux leaders qui lui sont défavorables.

Certains croient même que Xi renforcerait son pouvoir au point de permettre à la cinquième génération de demeurer aux commandes bien au-delà de 2022.