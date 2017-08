Les ananas bannis de festivals de musique!

Après les coiffes amérindiennes et les sacs à dos (avec raison), il faudra ajouter les ananas à la liste des objets proscrits de certains festivals de musique.



Mashable rapporte que les festivals de Reading et Leeds en Angleterre interdisent le fruit épineux qui serait de plus en plus populaire chez les mélomanes depuis le succès remporté par la chanson Pork Soda du groupe Glass Animals.

Où est le lien? Sur ce tube, on peut entendre le chanteur Dave Bayley chanter qu’il a «des ananas dans la tête» («pineapples in my head»). Eh oui.

Depuis, les fans du groupe se déguiseraient en ananas en plus d’amener le fameux fruit avec eux aux concerts du combo pop rock.



En entrevue avec la BBC, un représentant des festivals laisse entendre que l’interdiction peut toutefois être prise avec un grain de sel. Du même souffle, il mentionne également qu’il y a tout de même une inquiétude à l’idée que des centaines de festivaliers se pointent à l’événement avec un tel projectile en main.

Prochaine étape: bannir l’ananas de la pizza (ce qui serait une bonne chose).