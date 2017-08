Les Carabins en mode séduction

MONTRÉAL – Au football universitaire, le recrutement est le nerf de la guerre si une équipe veut connaître du succès année après année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia a compris cette réalité et il s’assure de charmer les meilleurs espoirs le plus tôt possible.

Il y a quelques années à peine, les athlètes attendaient souvent à la dernière minute avant de choisir l’université avec laquelle ils allaient poursuivre leur carrière.

Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des joueurs signer une lettre d’intention envers un programme universitaire avant la fin de leur parcours collégial.

C’est notamment le cas du demi défensif très convoité Bruno Lagacé qui a déjà confirmé qu’il allait porter l’uniforme bleu des Carabins lors de la saison 2018.

«J’avais fait les visites que j’avais à faire et je voulais me donner le mois de juillet pour penser à l’endroit où je voulais aller, a admis celui qui évolue présentement pour les Phénix du Collège André-Grasset. C’est vraiment Montréal que je trouvais qui était la meilleure place pour moi.»

Bien gérer son temps

Malgré qu’il ne s’agisse pas de sport professionnel, les entraîneurs investissent énormément de temps dans le recrutement. Même si cela peut s’avérer flatteur de recevoir plusieurs appels de partout au Canada, il arrive que la concentration des joueurs déroge de ce qui est véritablement important à ce moment, les études et leur dernière saison collégiale.

«C’est vrai que les coachs universitaires sont assez intenses, a indiqué Lagacé, qui entamera un baccalauréat en mathématiques avec une concentration en actuariat. Ils veulent que tu te sentes bien avec eux autres, alors ils vont essayer de te parler chaque semaine. Je n’avais pas envie de passer ma dernière saison collégiale à parler avec des coachs universitaires au lieu de me concentrer sur le football. À Grasset, on a de bonnes chances de gagner le Bol d’Or et j’ai déjà de bonnes notes, alors je veux les garder, en plus de bien performer au football.»

Aux dires de Maciocia, il est vrai que lui et ses collègues prennent très peu de temps pour se reposer, malgré que la saison dure moins de quatre mois.

«Je ne sais pas si ça existe une saison morte au football universitaire pour être honnête. Ça existe dans la Ligue canadienne et ça me manque beaucoup! C’est du boulot 12 mois par année ici.»

Trouver la formule gagnante

Si l’idée de se départir de toute distraction semble logique, le choix que prendra l’étudiant-athlète doit être le bon. La relation avec les entraîneurs est l’un des aspects primordiaux à prendre en considération.

Dans le cas de Lagacé, c’est à l’Université de Montréal qu’il a trouvé cette relation spéciale.

«Je m’entends très bien avec Danny, mais surtout avec Paul Eddy Saint-Vilien, le coordonnateur défensif. C’est un gars qui m’a coaché avec équipe Québec et équipe Canada et on s’entend très bien. Parfois, on se parle pour le plaisir et pas seulement de football.»

Lagacé sera aussi très près de la maison, lui qui habite à quelques minutes du CEPSUM.

«J’ai vraiment aimé Laval et Carleton aussi, a-t-il ajouté. Carleton possède un super bon programme et à l’Université Laval, j’aurais été obligé d’être en appartement. Je m’entendais mieux avec les entraîneurs ici que là-bas.»