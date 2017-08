Les professions du futur sont à inventer : prêt à relever le défi?

« Nomadeur ». « Numéropathe ». Voilà quelques exemples de professions qui pourraient émerger dans le futur, mais que peu de gens connaissent aujourd’hui. Une récente étude américaine le confirme : 85 % des métiers de 2030 n’existent pas encore!1 (voir au bas du texte pour savoir en quoi consiste ces emplois)

Comment former les étudiants pour ces métiers émergeant? Plusieurs écoles ont déjà effectué un virage et misent sur un fonctionnement participatif permettant aux étudiants de développer la collaboration, la créativité et la capacité d’apprendre par eux-mêmes.

Curieuse d’en savoir plus sur ce que le marché du futur nous réserve, j’ai consulté une liste de nouveaux domaines. Je suis tombée sur le secteur de l’évaluation d’entreprises, qui m’a intriguée.

J’ai appris que ce secteur est appelé à croître, surtout quand on sait que de nombreuses entreprises passeront des mains d’une génération à une autre au cours des prochaines années. L’expert en évaluation d’entreprises joue un rôle fondamental, notamment en matière de fusion et d’acquisition, de planification fiscale d’entreprises et de litige.

J’ai poussé mon investigation plus loin en allant à la rencontre de Marc Deegan, chargé de cours à l’École d’éducation permanente de l’Université McGill.

Question : Quels sont les principaux défis de recrutement et de rétention auxquels les dirigeants d’entreprises et gestionnaires font face ?

Du point de vue de l’employé ou de l’étudiant, le défi consiste à combler le fossé entre le milieu universitaire et celui du monde des affaires. Dans de nombreux cas, les étudiants obtiennent un diplôme, mais ne sont pas préparés à vivre la réalité du marché du travail.

Le nouveau certificat de développement professionnel en évaluation d’entreprises repose sur une approche pratique solide. Tous les chargés de cours sont des experts. Ils enseignent certes la théorie, mais partagent également leurs nombreuses expériences avec leurs étudiants.

L’obtention du diplôme en évaluation d’entreprises permet aux apprenants de participer à l’examen final pour obtenir la désignation de l’expert en évaluation entreprise (EEE). Il s’agit là de la plus haute désignation du Canada en évaluation d’entreprises.

Question : Quels conseils donneriez-vous aux personnes désireuses de prendre leur carrière en main?

Plus que jamais, les gens cherchent du sens, un but et de l’autonomie dans leur carrière. Beaucoup de gens sont entreprenants, mais pas nécessairement des entrepreneurs. Les employeurs peuvent mettre cela à profit en offrant à leurs employés une liberté dans un cadre. Pour l’employé, c’est une opportunité de développer son côté intrapreneur.

Mon conseil serait de prendre un risque, de travailler dur et de faire confiance à vos capacités. Recherchez un environnement de travail qui vous permettra de cultiver et d’alimenter votre passion. Il va sans dire que le domaine des évaluations d’entreprises pourrait bien être ce milieu de choix pour vous.

Un « nomadeur » gère le travail à distance des salariés. Quant au « numéropathe », c’est un thérapeute spécialisé dans les dommages liés à l’abus de numérique.

[1] Source : Étude intitulée The Next Era of Human-Machine Partnerships, rendue publique le 12 juillet 2017 par Dell et Institute for the Future