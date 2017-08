Les six grandes banques canadiennes sous la loupe

OTTAWA – Le chien de garde du système financier canadien a lancé une révision des pratiques de ventes des six grandes banques canadiennes.

L’enquête du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a pour but d’évaluer si les pratiques de ventes des banques pourraient miner la réputation et la santé financière des institutions bancaires, a rapporté le «Globe and Mail».

«L’examen se concentre sur la culture du risque, la gouvernance des pratiques de ventes et la façon dont les banques gèrent le potentiel de risque à leur réputation qui est inhérent à leurs activités de ventes, a précisé Annik Faucher, porte-parole pour le BSIF.

Le Bureau du surintendant des institutions financières est le second organisme à déclencher une enquête sur les pratiques des banques, après celle lancée par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada en avril dernier

Les six institutions visées par ces examens sont la Banque TD, la Banque Scotia, la Banque CIBC, la Banque Nationale, RBC et BMO.