L’un des premiers titres de la rentrée littéraire

Un roman tout en demi-teintes qui nous permet de découvrir la très noire histoire d’une jeune femme hantée par le tragique passé de sa mère.

Cette année, on a tenu à inaugurer la rentrée littéraire avec Jakuta Alikavazovic. Parce que ses trois précédents romans ont tour à tour presque tous réussi à charmer les critiques – Corps volatils a notamment remporté en 2008 le Goncourt du premier roman –, et parce que c’est une auteure... dont on n’avait encore jamais rien lu.

Du coup, on a entamé sans phare L’avancée de la nuit, un roman d’amour aussi sombre que lumineux qui devrait officiellement paraître au Québec dans une quinzaine de jours. Et à l’instar de tous ceux qui se sont frottés à la prose très particulière de cette écrivaine française d’origine bosniaque, on a nous aussi rapidement été décontenancé par son style qui, entre deux virgules, nous oblige constamment à faire le point sur ce qui vient d’être dit.

« C’est un livre que j’ai mis beaucoup de temps à écrire et dans lequel j’ai glissé des détails très intimes, explique Jakuta Alikavazovic, qu’on a jointe en juillet à Paris. Quand je l’ai commencé, j’avais autour de moi plusieurs personnes qui avaient le cœur brisé et, comme tout ce qu’on peut proférer aux personnes qui ont le cœur brisé est totalement dérisoire, j’ai eu envie de leur faire un cadeau. J’avais déjà rédigé des petites choses sur mon enfance et sur la guerre en Yougoslavie sans trop savoir quel genre de livre ça allait donner. Mais quand j’ai décidé d’en faire un roman d’amour, ces petites choses se sont emboîtées et reconfigurées d’elles-mêmes. »

Photo courtoisie

Entre rumeurs et réalité

À l’instar de Jakuta Alikavazovic, le personnage principal Amélia Dehr a eu la chance de naître très loin des bombes et des tirs de mitraillettes qui ont ravagé Sarajevo dans les années 1990. Préférant édifier que détruire, elle s’est d’ailleurs inscrite à des cours d’architecture et de philosophie urbaine dans une institution parisienne de renom et, de ce fait, le jeune Paul entendra parler d’elle bien avant de la rencontrer, quantité de rumeurs complètement folles courant à son sujet.

« Amélia s’est présentée à moi sous les traits d’une femme adulte qui avait tout quitté, et je me suis demandée comment on pouvait devenir une femme qui quitte tout, précise l’auteure. Mais comme c’était un personnage très compliqué, il a fallu que je le construise à rebours. »

On fera donc plus intimement connaissance avec Amélia en même temps que Paul qui, pour financer ses études d’architecture, est gardien de nuit dans l’un des établissements de la chaîne Elisse. Un boulot franchement ennuyeux qu’il finira par apprécier, ses nombreux écrans de surveillance lui permettant notamment d’observer en douce les allées et venues de l’occupante de la chambre 313. Car de toutes les rumeurs circulant sur le compte d’Amélia Dehr, il y en a au moins une de vraie : imitant Wilde, Nabokov ou Burroughs, celle-ci vit bel et bien à l’hôtel. Et de fil en aiguille, elle ne tardera pas à devenir le premier grand amour de Paul... pour ensuite le piquer au vif en sortant brutalement de sa vie afin de filer à Sarajevo, son étrange mère pacifiste ayant disparu là-bas alors que la guerre faisait rage.

L’histoire de l’Europe revisitée

Au bout d’une centaine de pages, on sera ainsi transporté dans un tout autre univers.

Même si elle a été pilonnée par l’armée nationale serbe, Sarajevo a déjà commencé à renaître de ses cendres et, à travers le regard d’Amélia, on découvrira une ville brûlant d’effacer au plus vite les traces d’un sanglant passé ayant entre autres laissé derrière lui des milliers d’orphelins. Ce qui ne facilitera pas les recherches de cette femme avide de renouer avec ses origines, trop de mères ou de pères étant toujours introuvables.

Lorsqu’elle reviendra 10 ans plus tard à Paris, Paul devra donc batailler très fort pour reconquérir le cœur meurtri d’Amélia, dont les battements pulsent désormais au rythme lancinant des horreurs indicibles qui, à l’aube du XXIe siècle, ont pu être perpétrées en Europe.

« Si je devais résumer l’essence de ce livre, je dirais que c’est l’histoire d’un homme amoureux d’une femme qui est amoureuse du monde, ajoute Jakuta Alikavazovic. Et l’un dans l’autre, chacun sera malheureux parce qu’on peut profondément aimer quelqu’un tout en étant profondément triste. » Un livre qui parle également sans détour des peurs et des dérives d’une société incapable d’échapper à la violence.