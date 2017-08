Millionnaires en vendant des bornes d’arcades piratées

On dirait une mission de Grand Theft Auto, mais non. Six personnes se sont fait arrêtées à Santa Clara, en Californie, pour avoir vendu des bornes d’arcades contenant des dizaines, et parfois même des milliers, de jeux piratés allant de Pac-Man et ses variantes jusqu'à Galaga.



À en juger par les avoirs des accusés - une mère, son fils, son ex-mari et leurs trois employés -, CoinOpStore, leur boutique en ligne, brassait de grosses affaires!



Parmi les biens saisis, le SF Gate rapporte 1,2 M de dollars américains, cinq maisons, une Mercedes Benz ainsi qu’une BMW.

giphy

Avant de vous donner des idées, notons que le groupe risque de payer des amendes, voire même de faire jusqu’à 11 années de prison!

giphy

Encore une fois, le crime ne paie pas.

Source: Kotaku