Mondial 2026 : Montréal en lice

Le comité de candidature nord-américain pour l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 a amorcé les approches auprès de 44 villes, dont Montréal, quant à la tenue de matchs du tournoi.

Au Canada, le Stade olympique et le Stade Saputo figurent parmi les sites potentiels. Toronto, Ottawa, Edmonton, Regina, Vancouver et Calgary sont les autres lieux en lice. Les États-Unis proposeront 34 villes et le Mexique, trois.

«Les villes hôtes officielles incluses dans la candidature seront critiques au succès de la candidature commune du Canada, du Mexique et des États-Unis pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et nous avons hâte de travailler avec tous les niveaux de gouvernement et nos partenaires pour trouver les meilleures villes candidates possible au Canada», a affirmé Peter Montopoli, directeur de la candidature du Canada et secrétaire général de Canada Soccer, par voie de communiqué.

Chaque ville devra fournir au comité les renseignements demandés d’ici le 5 septembre. Par la suite, les décideurs concernés détermineront, dans leur candidature officielle transmise à la FIFA le 16 mars 2018, celles étant le plus susceptibles d’accueillir des rencontres.

«La Coupe du Monde de la FIFA 2026 est une opportunité incroyable pour notre pays afin de développer le soccer masculin et pour veiller à ce que le Canada continue à être une nation de soccer d’avant-plan pour la prochaine génération», a ajouté Montopoli.

Au moins 12 villes hôtes officielles

Le comité planifie inclure de 20 à 25 sites dans sa proposition finale. Si la candidature est retenue pour accueillir la Coupe du monde, au moins 12 sites pourront ultimement servir en tant que villes hôtes officielles. Si une ville n’est pas choisie pour accueillir des matchs, elle peut se voir offrir d’autres opportunités de s’impliquer dans l’événement.

Les villes intéressées devront soumettre une candidature finale en janvier après une analyse plus poussée et quelques rencontres.

La chaîne TVA Sports avait obtenu copie en juin d’un document interne évoquant la mise sur pied d’un comité montréalais. Celui-ci comprendrait des représentants de la Ville de Montréal, du Parc olympique et de Tourisme Montréal, ainsi que Richard Legendre, vice-président exécutif, Développement stratégique et Communications de l’Impact de Montréal, et Francis Millien, membre du conseil d’administration de Soccer Québec et directeur général (Montréal) de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015.

Voici la liste des 44 villes approchées par le comité de candidature nord-américain:

Canada (7) :

Calgary

Edmonton

Montréal

Ottawa

Regina

Toronto

Vancouver

Mexique (3) :

Guadalajara

Mexico City

Monterray

États-Unis (34) :